Solo: il villain dello spin-off di Star Wars è una vecchia conoscenza dei fumetti

Di Pietro Ferraro sabato 24 marzo 2018

Una nuova action figure rivela dettagli sulle origini del villain Enfys Nest dello spin-off "Solo A Star Wars Story".

Nuovi dettagli sui villain dello spin-off Solo: A Star Wars Story sono stati svelati, e a quanto pare alcuni di questi villain del film sono collegati a fumetti "Legends" parte dell'Universo Espanso di Star Wars che non fanno parte del canone ufficiale e che sono stati pubblicati dallla Marvel alla fine degli anni '70. Molte informazioni sul film "Solo" hanno cominciato lentamente a trapelare dall'uscita del primo trailer lo scorso mese e ora che il film sta per uscire alcune nuove action figures ci forniscono dettagli inediti.

Uno degli accessori delle nuove action figures di Solo: A Star Wars Story è dedicata al villain Enfys Nest, un personaggio che viene mostrato nel trailer. Il suo nome è stato confermato qualche tempo fa, ma fino ad ora non erano disponibili altre informazioni sul personaggio. Il giocattolo specifico è chiamato "Swoop Bike", ed è ciò che Enfys Nest usa per spostarsi, ma ora da nuovi indizi sembra che Nest sia parte di "Star Wars Legends". Nella descrizione sul retro della scatola si legge:





La gang di Cloud-Rider guidata da Enfys Nest terrorizza i cieli in sella a Swoop-Bikes, poco più che motori con sedili difficili da controllare, ma capaci di incredibile velocità.

La banda di Cloud-Riders appare originariamente nei fumetti Marvel alla fine degli anni '70. La banda è stata introdotta in una manciata di fumetti dove erano conosciuti per le loro scorribande in cui terrorizzavano gli abitanti del villaggio di Onacra. Wookieepedia afferma che erano una "swoop gang" che era uso "attaccare regolarmente il villaggio, spaventando i Bantha dei locali, bruciando i loro raccolti e portando via le loro donne". L'articolo prosegue aggiungendo dettagli:





Alla fine, gli abitanti del villaggio hanno stipulato un accordo con i Cloud-Riders: avrebbero pagato una tributo annuale di 9.000 crediti e in cambio non avrebbero più subito attacchi. L'accordo è durato solo per tre anni prima che Arrogantus e la sua banda diventassero irrequieti e iniziassero ad attaccare di nuovo. A questo punto uno degli abitanti di nome Ramiz chiese aiuto a Han Solo e Chewbacca, che a loro volta formarono le Star-Hoppers di Aduba-3 per combattere i Cloud-Riders. Arrogantus e la maggior parte degli altri Cloud-Riders furono uccisi dai Behemoth del Mondo Sotterraneo. I sopravvissuti, senza il loro capo, sciolsero rapidamente la banda.

È importante notare che probabilmente il film di Solo non racconterà questa storia. Invece, il nome della banda sarà probabilmente usato insieme al tipo di veicolo. Ron Howard ha già menzionato che anche Tag & Bink saranno nel film, altrio riferimento a "Star Wars Legends". Ciò ha portato a ipotizzare che "Jaxxon il Coniglio" potrebbe fare un breve cameo nel film Solo, dal momento che è appena entrato nei fumetti di Star Wars Adventures diventando parte del canone ufficiale.

Solo: A Star Wars Story arriva nei cinema italiani il 23 maggio 2018.





