Chris Evans, addio a Captain America dopo Avengers 4

sabato 24 marzo 2018

Chris Evans saluta Captain America.

Era nell'aria da tempo, ma ora abbiamo anche l'ufficialità. Chris Evans abbandonerà l'Universo Marvel con Avengers 4. A rivelarlo lo stesso attore, 35 anni, intervistato dal New York Times. Il contratto di Evans, iniziato nel 2011 con Captain America: il Primo Vendicatore, scadrà con il prossimo capitolo degli Avengers e non ci sarebbe nessuna intenzione di un rinnovo, da parte del divo.

'Vuoi scendere dal treno prima che siano altri a buttarti giù'.

Poche parole ma alquanto esplicite, da parte di Chris, attualmente a Broadway in "Lobby Hero" di Kenneth Lonergan. Arricchitosi in modo spaventoso dopo aver girato 6 miliardari titoli Marvel, Evans vorrebbe provare altro, spaziare, abbandonando scudo e tutina di Captain America. Al suo posto, probabilmente, potremmo vedere uno tra Bucky Barnes, interpretato da Sebastian Stan, e Sam Wilson, interpretato da Anthony Mackie. Tra comparsate e presenze concrete, Chris ha girato ben 9 titoli Marvel in 7 anni. Avengers 4, in uscita il 3 maggio 2019, sarà il decimo ed ultimo?

