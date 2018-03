Spice Girls, arriva un lungometraggio animato

Di Federico Boni sabato 24 marzo 2018

Spice Girls a sorpresa. Arriva il cartoon.

L'annunciata e misteriosa reunion delle Spice Girls si farà, ma non sotto forma di concerto o nuovo progetto discografico. Secondo quanto riportato da Variety, infatti, le Spice daranno vita ad un lungometraggio animato. Geri, Emma, Victoria, Mel B e Mel C saranno 5 supereroine, portavoci del 'girl power'.

Ognuna delle protagoniste avrà le fattezze e la voce della cantante originale, compreso un superpotere specifico, legato alle rispettive personalità delle 5 popstar. L'idea delle Spice sarebbe quella di dar vita ad un vero e proprio franchise. Posh Spice, Scary Spice, Baby Spice, Sporty Spice e Ginger Spice diverranno animate.

Simon Fuller, manager delle Spice Girls, non ha voluto rilasciare commenti. Esattamente 20 anni fa, era il 1998, usciva in sala Spice World, orrendo progetto in live-action con le 5 cantanti protagoniste. Stroncato dalla critica, il film incassò comunque 30 milioni solo negli Usa.

Fonte: Comingsoon.net