Tintin 2, Steven Spielberg conferma che si farà

Di Federico Boni sabato 24 marzo 2018

TinTin 2 non è morto.

Sono passati 7 lunghi anni da TinTin, annunciato primo capitolo di una trilogia firmata Steven Spielberg/Peter Jackson. Se il padre de Lo Squalo diresse l'originale, in grado di incassare 373,993,951 dollari in tutto il mondo, del sequel targato Jackson non si è più parlato. Fino ad oggi.

Il 71enne Steven, fresco David alla carriera e a breve in sala con Ready Player One, ha infatti confermato che il sequel è tutt'altro che morto.

"Peter Jackson deve fare la seconda parte. Normalmente, se tutto andrà bene, presto inizierà a lavorare sulla sceneggiatura. Poichè ci vogliono due anni per l'animazione, non mi aspetto di vederlo in sala prima di tre anni. Ma Peter ce la farà. Tintin non è morto!".

The Adventures of Tintin 2 abbraccerà due libri di Hergé: Prisoners of the Sun e The Seven Crystal Balls. Diretto da Spielberg, The Adventure of Tintin uscì in sala nel dicembre del 2011, con Jamie Bell, Andy Serkis, Daniel Craig, Simon Pegg, Nick Frost, Gad Elmaleh, Toby Jones e Mackenzie Crook voci e volti in motion capture della pellicola. Il terzo e ultimo capitolo, se mai si farà, vedrà Spielberg e Jackson registi l'uno al fianco dell'altro.

Fonte: Comingsoon.net