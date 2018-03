Deadpool 2, Ryan Reynolds anche sceneggiatore

Di Federico Boni sabato 24 marzo 2018

Ryan Reynolds per la prima volta sceneggiatore.

Deadpool 2 - La Seconda Venuta: nuovo trailer italiano senza censure Ryan Reynolds torna nei panni del mercenario chiacchierone nel sequel "Deadpool 2" - Al cinema dal 15 maggio 2018. Non solo produttore e protagonista. Ryan Reynolds ha messo persino mano alla sceneggiatura di Deadpool 2. Il sito Fox Movies elenca infatti anche il divo tra gli sceneggiatori accreditati della pellicola, al fianco di Rhett Reese e Paul Wernick. Mai, fino ad oggi, Ryan aveva avuto un credito come sceneggiatore. L'attore è stato pesantemente coinvolto nello sviluppo del sequel, tanto da 'litigare' con il regista del primo capitolo, Tim Miller, e prendere un'altra strada. Reynolds, cosa da non dimenticare, produrrà anche gli imminenti "X-Force" e "Cluedo".

Diretto da David Leitch, Deadpool 2 vede al fianco del divo Zazie Beetz, Josh Brolin, Brianna Hildebrand, Stefan Kapicic, Morena Baccarin, T.J. Miller, Leslie Uggams, Karan Soni, Julian Dennison, Jack Kesy e Shioli Kutsuna.

Dopo l'inatteso boom del primo capitolo, in grado di incassare 783,112,979 dollari in tutto il mondo dopo esserne costati appena 58, il supereroe più politicamente scorretto di tutto l'universo Marvel tornerà al cinema il 15 maggio 2018.

Fonte: TheWrap