Ralph Spacca Internet: trailer italiano e poster di Ralph Spaccatutto 2

Di Pietro Ferraro sabato 24 marzo 2018

Ralph Spacca Internet: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul sequel d'animazione Disney nei cinema italiani dal 22 novembre 2018.<!-occhiello:end-->

Il 22 novembre 2018 arriva nei cinema italiani il sequel d'animazione Disney Ralph Spacca Internet aka Ralph Spaccatutto 2.

Nel 2012 il film d’animazione Ralph Spaccatutto ci ha introdotto in un nostalgico mondo di videgiochi arcade anni ’80 e al personaggio di Ralph (doppiato da John C. Reilly), un “cattivo” dei videogiochi che stanco del suo ruolo decide di intraprendere un viaggio nel mondo dei moderni videogames per rincorrere il suo sogno, diventare l’eroe della storia. Ora il sequel Ralph Spacca Internet (Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2) amplia la prospettiva e trasporta Ralph, i suoi amici e noi spettatori nel tentacolare e globalizzato regno del Web.

Il sequel vede il ritorno del regista Rich Moore, che nel frattempo ha co-diretto il grande successo Zootropolis, insieme al co-regista Phil Johnston. Ralph Spaccatutto 2 vedrà anche Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman), Felix Aggiustatutto (Jack McBrayer) e il Sergente Calhoun (Jane Lynch) avventurarsi nell’era digitale.

Al D23 Expo di Disney tenutosi la scorsa estate è stato rivelato che Ralph spaccatutto 2 includerà personaggi di Star Wars, Marvel e il più grande raduno di Principesse Disney di sempre con Moana di Oceania, Anna di Frozen, Merida di Ribelle – The Brave, Rapunzel di Rapunzel – L’intreccio della torre, Tiana di La principessa e il ranocchio, Pocahontas, Jasmine di Aladdin, Belle di La bella e la bestia e Ariel de La sirenetta.





Ralph Spacca Internet lascia la sala giochi Litwaks, avventurandosi nel mondo inesplorato, in espansione ed eccitante di Internet, che potrebbe sopravvivere o meno a Ralph il demolitore. Il cattivo da videogame Ralph (voce di John C Reilly) e la sua eccentrica amica Vanellope von Schweetz (voce di Sarah Silverman) devono rischiare tutto viaggiando per il world wide web alla ricerca di una parte di ricambio per salvare il videogioco di Vanellope, Sugar Rush. Per riuscire Ralph e Vanellope dovranno affidarsi ai cittadini di Internet, i netizen, che li aiuteranno a navigare in questo nuovo mondo, tra di loro l’imprenditore di un sito web di nome Yesss (voce di Taraji P. Henson), che è l’algoritmo principale e il cuore e l’anima del sito di tendenza Buzztube.