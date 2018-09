Ralph Spacca Internet: nuovo trailer, foto e poster del sequel "Ralph Spaccatutto 2"

Disponibili un nuovo trailer e una nuova locandina di Ralph Spacca Internet, il sequel d'animazione Disney nei cinema italiani dal 22 novembre 2018.

Ralph Spaccatutto 2 introduce nuovi personaggi, tra cui il fiero e divertente team di piloti del gioco di corse online "Slaughter Race" e Double Dan, un personaggio del dark web. Doppiato da Alfred Molina, Double Dan è massiccio, viscido e decisamente inquietante con una seconda testa chiamata Little Dan infilata nelle pieghe del collo.

In "Ralph Spacca Internet", l'ex cattivo dei videogiochi Ralph (voce di John C. Reilly) e la sua migliore amica Vanellope von Schweetz (voce di Sarah Silverman) lasciano il conforto e la comodità della sala giochi Litwak nel tentativo di salvare il videogioco Sugar Rush. La loro ricerca li porta nel vasto e inesplorato mondo di Internet dove si affidano e chiedono aiuto ai Netizen, i cittadini di Internet. A dare una mano virtuale ci sono anche Yesss (voce di Taraji P. Henson), l'algoritmo capo e il cuore e l'anima del sito di tendenza "BuzzzTube" e Shank (voce di Gal Gadot), una tostissima pilota del grintoso gioco di corse automobilistiche online chiamato Slaughter Race, un posto che Vanellope abbraccia con tutto il cuore, al punto che Ralph si preoccupa di perdere l'unico amico che abbia mai avuto.

Insieme al nuovo trailer e alla locandina ci sono anche due nuove foto ufficiali che ritraggono i nuovi personaggi del film. La prima foto è denominata "The Race is On". Quando l'ex cattivo del videogioco Ralph e Vanellope si dirige verso Internet alla ricerca di una parte sostitutiva per il suo gioco, Sugar Rush, si trovano nel mezzo di Slaughter Race, un gioco di corse online ambientato in un mondo apocalittico popolato da giocatori e personaggi del gioco. Da pilota, Vanellope è immediatamente attratta da questo gruppo di piloti grintosi e divertenti che, a differenza di altri giochi di corse, sono molto più multidimensionali di come appaiono a prima vista. Tra il team dei personaggi di Slaughter Race ci sono Felony (voce di Ali Wong), Butcher Boy (voce di Timothy Simons), Shank (voce di Gal Gadot), Little Debbie (voce di Glozell Green) e Pyro (voce di Hamish Blake).

La seconda foto è denominata 'Virus Alert'. Vanellope fa amicizia con una pilota forte e talentuosa in un intenso gioco di corse online, con Ralph che finisce per sentirsi escluso, confuso e disposto a tutto pur di preservare la sua amicizia con Vanellope. Ma anche con le migliori intenzioni, gli sforzi di Ralph non sempre vanno come previsto, in particolare quando cerca l'aiuto di Double Dan, un losco personaggio del dark web che formula virus distruttivi.

Ralph Spacca Internet: nuovo video con il personaggio di Gal Gadot

Disney ha reso disponibile un nuovo video con un'anteprima di 60 secondi di Ralph Spacca Internet aka Ralph Spaccatutto 2, che presenta l'attrice di Wonder Woman, Gal Gadot, prestare la voce al personaggio di Shank, la tosta e talentuosa pilota di auto in un intenso gioco di corse online chiamato "Slaughter Race". Ralph e Vanellope incontrano Shank quando si avventurano in Internet alla ricerca di una parte di ricambio per il gioco di Vanellope, Sugar Rush. L'approccio di Shank alle corse e alla vita in generale, apre gli occhi di Vanellope alle illimitate possibilità di Internet e all'eccitazione di un nuovo mondo in cui si sente finalmente a casa.

Quando Vanellope si trova in una corsa su strada con Shank, le sue abilità di guida di "Sugar Rush" vengono messe alla prova e Shank rimane colpita. Il co-regista Rich Moore sul personaggio di Gal Gadot.

È il personaggio più cool di questo mondo di Slaughter Race. Shank ha vissuto molto, ha visto molto, eppure non ha nient'altro che gentilezza nel suo cuore, questa è la dualità del personaggio.

Gal Gadot sul suo nuovo ruolo in veste di doppiatrice Disney.

Shank è fantastica nel guidare le macchine e ha questa vibrazione da ragazza cattiva, ma mentre il film va avanti ti rendi conto di quanto sia divertente, saggia e affettuosa al suo interno, che è ciò che mi piace di più di lei.

Secondo il co-regista e co-sceneggiatore Phil Johnston, Gadot aggiunge una dimensione straordinaria al personaggio.

C'è così tanta consistenza e così tanta vitalità nella sua voce. Se Ralph è la figura del fratello maggiore di Vanellope, volevamo una figura di sorella maggiore. Volevamo qualcuno a cui Vanellope avrebbe dato una mano, e Gal è decisamente qualcuno che i ragazzi, e molti adulti che conosco, aspirano ad emulare, non riesco a immaginare nessun altro che incarni meglio quella parte.

La nuova anteprima di "Ralph Spaccatutto 2" mostra anche Vanellope in una nuova esilarante scena con le Principesse Disney che sono ritratte anche nell'immagine che trovate a seguire, tutte in un momento di relax in quello che sembra un pigiama party.

Nell'immagine oltre a Vannelope possiamo vedere Cenerentola, Elsa che indossa una felpa con la scritta "Just Let It Go" e si gusta un milkshake. Accanto a lei c'è Mulan, che non è in pigiama, indossa invece una giacca super cool con Mushu ricamato sopra. Dietro di lei c'è Anna, la sorella di Elsa. Anna siede accanto alla principessa Tiana, da La principessa e il ranocchio che beve da una tazza in stile Starbucks con sopra il castello Disney. Moana ha scritto "Shiny" sulla sua maglietta, un richiamo alla canzone "Shiny" del suo film, mentre il pigiama di Rapunzel ha le stesse tonalità rosa e viola usate nel suo abito tradizionale. Infine Biancaneve porta una maglietta con l'immagine di una mela rossa, che gocciola in una melma verde con la parola "veleno". Nella foto ci sono anche Ariel e Pocahontas, ma il loro abbigliamento non si distingue bene.

"Ralph Spacca Internet" arriva nei cinema italiani il 22 novembre 2018.

Ralph Spacca Internet: nuovo trailer italiano di Ralph Spaccatutto 2

Disponibile online un nuovo trailer italiano di Ralph Spacca Internet, il sequel d'animazione Disney in arrivo nei cinema italiani il 22 novembre.



Nel 2012 il film d’animazione Ralph Spaccatutto ci ha introdotto in un nostalgico mondo di videgiochi arcade anni ’80 e al personaggio di Ralph (doppiato da John C. Reilly), un “cattivo” dei videogiochi che stanco del suo ruolo decide di intraprendere un viaggio nel mondo dei moderni videogames per rincorrere il suo sogno, diventare l’eroe della storia. Ora il sequel "Ralph Spacca Internet" amplia la prospettiva e trasporta Ralph, i suoi amici e noi spettatori nel tentacolare e globalizzato regno del Web.

Ralph Spacca Internet lascia la sala giochi Litwaks, avventurandosi nel mondo inesplorato, in espansione ed eccitante di Internet, che potrebbe sopravvivere o meno a Ralph il demolitore. Il cattivo da videogame Ralph (voce di John C Reilly) e la sua eccentrica amica Vanellope von Schweetz (voce di Sarah Silverman) devono rischiare tutto viaggiando per il world wide web alla ricerca di una parte di ricambio per salvare il videogioco di Vanellope, Sugar Rush. Per riuscire Ralph e Vanellope dovranno affidarsi ai cittadini di Internet, i netizen, che li aiuteranno a navigare in questo nuovo mondo, tra di loro l’imprenditore di un sito web di nome Yesss (voce di Taraji P. Henson), che è l’algoritmo principale e il cuore e l’anima del sito di tendenza Buzztube.

Ralph Spaccatutto 2 vede il ritorno del regista Rich Moore, che nel frattempo ha co-diretto il grande successo Zootropolis, insieme al co-regista Phil Johnston.

Ralph Spacca Internet: nuovo trailer e poster di Ralph Spaccatutto 2

Dsiponibili un nuovo poster e un nuovo trailer di Ralph Spacca Internet. Nel trailer a rubare al scena è la piccola Vanellope von Schweetz che ad un certo punto deòl filmato incontra tutte le Principesse Disney.

Nel nuovo trailer di Ralph Spaccatutto 2, Vanellope insieme al suo migliore amico Ralph, si avventurano nel mondo di Internet attraverso un cavo ethernet nella sala giochi Litwak.

Ralph Spacca Internet arriva nei cinema italiani il 22 novembre, 6 anni dopo il debutto dell'originale.

Ralph Spacca Internet: nuovo poster e immagini ufficiali di Ralph Spaccatutto 2

Come promesso in Ralph Spacca Internet ci sarà una reunion delle Principesse Disney, e una manciata di nuove immagini condivise su Instagrama del sequel d'animazione lo confermano. In una delle nuove immagini Vanellope è circondata dalle amate eroine Disney mentre in un'altra è ritratto l'intero cast di doppiatrici salite sul palco della D23 Expo l'anno scorso per fare una sorpresa ai fan di Disney. Sul palco c'erano Auli'i Cravalho (Vaiana in Oceania), Kristen Bell (Anna in Frozen), Kelly MacDonald (Merida in Ribelle - The Brave), Mandy Moore (Rapunzel), Anika Noni Rose (Tiana in La principessa e il ranocchio), Irene Bedard (Pocahontas), Linda Larkin (Jasmine in Aladdin), Paige O'Hara (Belle in La bella e la bestia) e Jodi Benson (Ariel in La sirenetta), quest'ultima è presente nella scena del film, ma non appare nell'immagine.











Altre due nuove immagini mostrano il personaggio Yesss, doppiato nel film da Taraji P. Henson, che mostra a Ralph (John C. Reilly) e Vanellope il mondo di Internet, e il motore di ricerca "know-it-all", Knowsmore, doppiato in originale da Alan Tudyk.





L'immagine con le Principesse Disney presenta Biancaneve, Cenerentola, Jasmine, Aurora, Pocahontas, Belle, Elsa, Rapunzel e Moana, tutte presenti in una stanza quando compare Vanellope, che è una principessa nel suo videogioco di corse "Sugar Rush". Le principesse sono in principio sorprese dall'apparizione della piccola Vanellope, ma alla fine le danno consigli su cosa significa essere una principessa Disney.

Il filmato di Ralph Spaccatuttto 2 mostrato alla D23 Expo includeva anche le Stormtroopers dell'universo di Star Wars a guardia della porta in cui si trovano le Principesse Disney e in seguito apparizioni per i droidi C-3PO e BB-8 oltre a Campanellino e all'iconico Millennium Falcon.

Ralph Spacca Internet arriva nei cinema italiani dal 22 novembre 2018.











Ralph Spacca Internet: trailer italiano e poster di Ralph Spaccatutto 2

Il 22 novembre 2018 arriva nei cinema italiani il sequel d'animazione Disney Ralph Spacca Internet aka Ralph Spaccatutto 2.

Nel 2012 il film d’animazione Ralph Spaccatutto ci ha introdotto in un nostalgico mondo di videgiochi arcade anni ’80 e al personaggio di Ralph (doppiato da John C. Reilly), un “cattivo” dei videogiochi che stanco del suo ruolo decide di intraprendere un viaggio nel mondo dei moderni videogames per rincorrere il suo sogno, diventare l’eroe della storia. Ora il sequel Ralph Spacca Internet (Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2) amplia la prospettiva e trasporta Ralph, i suoi amici e noi spettatori nel tentacolare e globalizzato regno del Web.

Il sequel vede il ritorno del regista Rich Moore, che nel frattempo ha co-diretto il grande successo Zootropolis, insieme al co-regista Phil Johnston. Ralph Spaccatutto 2 vedrà anche Vanellope von Schweetz (Sarah Silverman), Felix Aggiustatutto (Jack McBrayer) e il Sergente Calhoun (Jane Lynch) avventurarsi nell’era digitale.

Al D23 Expo di Disney tenutosi la scorsa estate è stato rivelato che Ralph spaccatutto 2 includerà personaggi di Star Wars, Marvel e il più grande raduno di Principesse Disney di sempre con Moana di Oceania, Anna di Frozen, Merida di Ribelle – The Brave em>, Rapunzel di Rapunzel – L’intreccio della torre, Tiana di La principessa e il ranocchio, Pocahontas, Jasmine di Aladdin, Belle di La bella e la bestia e Ariel de La sirenetta.





Ralph Spacca Internet lascia la sala giochi Litwaks, avventurandosi nel mondo inesplorato, in espansione ed eccitante di Internet, che potrebbe sopravvivere o meno a Ralph il demolitore. Il cattivo da videogame Ralph (voce di John C Reilly) e la sua eccentrica amica Vanellope von Schweetz (voce di Sarah Silverman) devono rischiare tutto viaggiando per il world wide web alla ricerca di una parte di ricambio per salvare il videogioco di Vanellope, Sugar Rush. Per riuscire Ralph e Vanellope dovranno affidarsi ai cittadini di Internet, i netizen, che li aiuteranno a navigare in questo nuovo mondo, tra di loro l’imprenditore di un sito web di nome Yesss (voce di Taraji P. Henson), che è l’algoritmo principale e il cuore e l’anima del sito di tendenza Buzztube.