Sylvester Stallone mostra la sua collezione privata di cimeli cinematografici (video)

Di Pietro Ferraro domenica 25 marzo 2018

In un video Sylvester Stallone apre le porte del suo magazzino privato di cimeli cinematografici dedicati alla sua carriera.

Nel 2015 Sylvester Stallone apriva il magazzino privato di cimeli personali della sua intera carriera mostrandoli in un video. Il video è recentemente riemerso ed è stato condiviso prima di un'asta di Rocky che ha raccolto oltre 3 milioni di dollari per veterani e reduci di guerra degli Stati Uniti.

Una delle prime cose che Sylvester Stallone mostra nel video è il borsone militare che portava in Rambo. Stallone non può credere che la borsa sia ancora lì.

Successivamente, Sylvester Stallone prova la giacca di pelle del Rocky originale che ancora gli calza a pennello, s'imbatte in un'altra giacca usata per Cliffhanger, in due paia di pantaloncini da boxe macchiati di sangue, e poi in un variopinto dipinto di Rocky e in un poster africano unico nel suo genere.

Sylvester Stallone trova persino il suo completo da cowboy per il film Nick lo scatenato, che definisce "la scena più imbarazzante che abbia mai fatto", e stivaletti e accappatoio del'imponente Drago di Rocky IV.