Avengers: Infinity War - poteri, posizione e storia delle Gemme dell'Infinito

Di Pietro Ferraro domenica 25 marzo 2018

Il 25 aprile arriva nei cinema "Avengers: Infinity War" e nell'attesa facciamo il punto sulle Gemme del'Infinito.

Manca un mese esatto all'uscita nei cinema di Avengers: Infinity War e l'entusiasmo per questo epico crossover è davvero alle stelle. Questo terzo film degli Avengers è il risultato di 10 anni di certosina pianificazione iniziata con Iron Man uscito nel 2008, e una parte cruciale di questa pianificazione è stata l'inclusione delle Gemme dell'Infinito all'interno dell'Universo Cinematografico Marvel.

Avengers: Infinity War - il trailer rivela la posizione dell'ultima Gemma dell'Infinito? Dove si trova la sesta e ultima Gemma dell'Infinito?

Infinity War sarà il culmine della trama legata alle Gemme dell'infinito con il titano pazzo Thanos che arriverà portando terrore, morte e devastazione per recuperare tutte e sei le Gemme. Battaglie e personaggi saranno ovviamente i punti salienti del film, ma ci sono fan che sono curiosi di vedere le gemme riunite e di scoprire la posizione della sesta e ultima gemma.

Per i fan che si stessero chiedendo dove sono tutte le Gemme dell'Inifinito, tracciare una posizione finale dei potenti artefatti è difficile, ma si può tracciarne una posizione corrente ripercorrendo i film dell'UCM.





Gemma dello Spazio

La Gemma dello Spazio, la gemma che permette al possessore di spostarsi nello spazio a suo piacimento. Conosciuta anche come "Tesseract", era al centro del conflitto tra Captain America e Teschio Rosso in Captain America: Il primo vendicatore e durante l'invasione dei Chitauri in The Avengers, prima che Thor la chiudesse nella camera delle armi di Odino ad Asgard. Abbiamo visto il Tesseract di nuovo in Thor: Ragnarok, dove era implicito che Loki l'avesse sottratto prima che Asgard venisse completamente distrutta. L'ultima volta che abbiamo visto Loki, l'attuale possessore della Gemma dello Spazio, era a bordo di una grande astronave Sakaaran con Thor, proprio prima dell'incontro con la Sanctuary II, l'imponente nave di Thanos.





Gemma della Mente

La Gemma della Mente, la gemma che consente al possessore di piegare la volontà altrui, è apparsa per la prima volta in The Avengers in possesso di Loki sotto forma di uno scettro che avrebbe dovuto aiutarlo a recuperare il Tesseract. Quando Loki fallisce, lo scettro viene preso dallo SHIELD per poi finire nelle mani del Barone Strucker dell'HYDRA. Lo scettro viene poi preso in custodia dagli Avengers in Avengers: Age of Ultron, prima di venire trafugato da Ultron che lo plasma nella Gemma della Mente. Ultron in seguito incastona la gemma sulla fronte di Visione per potenziarlo. La Gemma della Mente è ancora connessa alla "mente" di Visione e l'ultimo riferimento ad essa è stato in Spider-Man: Homecoming in cui veniva confermato che Visione vive nel quartier generale degli Avengers con ciò che rimaneva della squadra.





Gemma della Realtà

La Gemma della Realtà, la gemma che consente al possessore di manipolare a piacimento le leggi che regolano l'universo. Noto anche come "Aether", è apparso per la prima volta in Thor: The Dark World aka Thor 2 dopo che Jane Foster viene apparentemente posseduta da questo oscuro potere. La Gemma è stata brevemente in possesso dell'Elfo Oscuro Malekith prima di tornare in possesso di Thor al termine del film. Comprendendo i pericoli nel tenere due Gemme dell'Infinito ad Asgard, I tre guerrieri, presumibilmente incaricati da Thor, consegnano la Gemma della Realtà al Collezionista. L'ultima volta che abbiamo visto il Collezionista, il suo museo finiva distrutto in Guardiani della Galassia. Si presume che nonostante la distruzione del suo museo, il Collezionista sia ancora in possesso della Gemma della Realtà.





Gemma del Potere

La Gemma del Potere, la pietra che dà al possessore un potere apparentemente illimitato. Altrimenti noto come "Orb", la gemma appare per la prima volta in Guardiani della Galassia quando Star Lord la recupera sul pianeta Morag. Fino a quel momento la gemma era stata protetta per secoli grazie all'acqua del pianeta che sommergeva la struttura in cui la gemma era custodita, motivo per cui nessuno aveva cercato di recuperarla prima. Quando Star Lord approda su Morag, il pianeta è in una fase di bassa marea che permette a Star Lord di raggiungere la Gemma e di di anticipare i seguaci di Ronan l'accusatore, anche loro impegnati in una missione di recupero dell'Orb. Dopo che l'Orb finisce temporaneamente nelle mani di Ronan l'Accusatore, che nel frattempo ha tradito Thanos, i Guardiani della Galassia riescono a recuperarlo per poi consegnarlo in custodia al Nova Corps su Xandar. Da allora non si è più menzionata la Gemma del Potere nei film, quindi si presume che sia ancora custodita su Xandar.





Gemma del Tempo

La Gemma del Tempo, la gemma che consente al possessore di manipolare il tempo. Nota anche come "L'occhio di Agamotto", appare per la prima volta in Doctor Strange quando Stephen Strange vi incappa durante il suo addestramento, studiando sui libri della biblioteca di magia di Kamar-Taj. Da quel momento Strange comincia a sperimentare i poteri della Gemma finendo per indossarla e utilizzarla anche per sconfiggere Dormammu. La gemma è stata vista l'ultima volta in Thor: Ragnarok, ancora attorno al collo di Doctor Strange nella sua nuova casa, il Sanctum Sanctorum di New York.





Gemma dell'Anima

La Gemma dell'Anima, la gemma che consente al possessore di manipolare e controllare tutta la vita e la morte nell'Universo, è stata vista solo una volta. Durante il lungo discorso del Collezionista in Guardiani della Galassia in cui descrive le Gemme dell'Inifinito, viene brevemente mostrata su uno dei suoi schermi, insieme alle altre gemme. Sfortunatamente nella serie non sono ancora stati forniti indizi su dove la Gemma dell'Anima si troverà in Avengers: Infinity War, tutto ciò che sappiamo è che la gemma è di colore arancione. In molti si sono lanciati in teorie sull'attuale posizione dell'ultima gemma, ma la verità è che la sua localizzazione è sconosciuta proprio perché sarà uno dei punti cruciali della trama di "Infinity War".

Avengers: Infinity War arriva nei cinema italiani il 25 aprile.