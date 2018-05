The Strangers - Prey At Night: le maschere di Halloween del sequel "The Strangers 2"

Di Pietro Ferraro giovedì 31 maggio 2018

The Strangers - Prey At Night debutta nei cinema italiani e il sito di maschere "Trick or Treat Studios" presenta le maschere di Halloween ufficiali del film.

Per i fan del genere horror fare un giro sul sito di Trick or Treat Studios è una gioia per gli occhi, il sito specializzato in maschere di Halloween e non solo, sfoggia un catalogo di maschere horror di altissima qualità e realizzate su licenza ufficiale.

The Strangers - Prey At Night: Recensione 10 anni dopo il primo capitolo, i tre psicopatici mascherati sono tornati.

Oggi 31 maggio debutta nei cinema italiani The Strangers - Prey At Night, sequel del thriller-horror The Strangers del 2008, e il sito "Trick or Treat Studios" dispone in pre-ordine di repliche ufficiali delle maschere indossate dai tre killer del film, che in questo sequel trasformano il viaggio di uan famiglia un terrificante incubo.

Le maschere disponibili sono quelle degli inquietanti serial-killer mascherati soprannominati Dollface interpretata da Emma Bellomy, Pin Up Girl interpretata da Lea Enslin e Man in the Mask interpretato da Damian Maffei.

The Strangers 2 cambia genere di riferimento rispetto all'originale, il cosiddetto "Home Invasion", ampliando l'ambientazione da una casa isolata ad un desolato parcheggio per roulotte, con l'intero film dalla colonna sonora alla regia che abbraccia in toto il genere "Slasher" con un punto di riferimento imprescindibile che è il classico Halloween di John Carpenter.

