E' morta l'attrice e stuntwoman Debbie Lee Carrington

E' scomparsa a 58 anni l'attrice e Stuntwoman Debbie Lee Carrington nota per ruoli in Atto di forza, Il ritorno dello Jedi e film della serie horror La bambola assassina.

Debbie Lee Carrington conosciuta per i suoi ruoli in Il ritorno dello Jedi, Atto di Forza e La sposa di Chucky è scomparsa all'età di 58 anni. Carrington si è esibita come attrice e stuntwoman in molti progetti di Hollywood e televisivi tra cui Seinfeld, Titanic, Howard e il destino del mondo, The Drew Carey Show, The Garbage Pail Kids Movie e molti altri ancora. La notizia della scomparsa dell'attrice è stata confermata dall'amico di lunga data e collega Mike Quinn.

Debbie Lee Carrington nasce il 14 dicembre 1959 e inizia la sua carriera di attrice nel 1981 con un ruolo nella commedia Sotto l'arcobaleno interpretata da Chevy Chase. Successivamente Carrington ottiene un ruolo in Il ritorno dello Jedi, interpretando l'Ewok che consola un altro Ewok finito su una mina. Dopo quel ruolo Carrington interpreta anche i film tv L'avventura degli Ewoks (Caravan of Courage: An Ewok Adventure) e Il ritorno degli Ewoks (Ewoks: The Battle for Endor) nei panni di Weechee, il fratello maggiore di Wicket.

Carrington era anche una sostenitrice dei diritti delle persone con disabilità a Hollywood e aveva anche una laurea in psicologia infantile, che le ha fatto guadagnare molto rispetto nell'industria insieme al suo corposo curriculum.

Le parole di Mike Quinn, che ha lavorato con Debbie Lee Carrington in Il ritorno dello Jedi.

È così triste sapere della scomparsa di Debbie Lee Carrington, la performer de Il Ritorno dello Jedi, sostenitrice di attori con disabilità e laureata in psicologia infantile, che aveva fatto tanto, non solo come Ewok, ma anche dentro il costume per Howard e il destino del mondo, apparsa in Atto di Forza, Grace & Frankie, Dexter, Captain Eo e la lista continua... Davvero troppo giovane. Era una vera potenza! Le mie condoglianze a tutti i suoi familiari e amici.

Nel corso degli anni a Debbie Lee Carrington è stato chiesto molto del suo ruolo in Il ritorno dello Jedi ed è sempre stata felice di firmare autografi durante le convention e condividere aneddoti della sua esperienza sul set. L'attrice spesso raccontava di aver recitato in una premiere a Denver con George Lucas per fare una sorpresa al compositore John Williams mentre dirigeva un'orchestra. In quell'occasione si presentò in costume e punzecchiò Williams sul sedere con una lancia e lo fece ballare con lei.

Il curriculum di Debbie Lee Carrington include anche ruoli nella serie tv Harry e gli Henderson nei panni di Little Bigfoot, in The Garbage Pail Kids Movie come Valerie Vomit, in Batman - Il Ritorno nei panni di un pinguino imperatore, nella serie tv Sposati... con figli nei panni di un alieno nella scena in cui Al Bundy scatta una foto di gruppo, in The Drew Carey Show come Mini Mimi, in In Living Colour come Tiny Avenger e in Seinfeld come Tammy. Uno dei suoi ruoli più conosciuti è quello di Pollicina (Thumbelina) in Atto di Forza dove pugnala un cattivo e poi brandisce una mitragliatrice sul bancone di un bar in una delle più scene più popolari del classico anni '90 con Arnold Schwarzenegger.

Un altro dei suoi ruoli più famosi Debbie Lee Carrington lo ha interpretato in La sposa di Chucky, come stuntwoman e controfigura di Jennifer Tilly, e ancora più recentemente in La maledizione di Chucky in cui ha interpretato l'iconica Bambola Assassina in tutte le sequenze di stunt.







