Pacific Rim 2: Steven S. DeKnight parla dei cambiamenti in corsa apportati al film

Steven S. DeKnight racconta come ha modificato "Pacific Rim - La rivolta" dopo alcune proiezioni di prova.

Grande delusione personale per il sequel Pacific Rim - La rivolta, approdato nei cinema lo scorso weekend e rivelatosi un "giocattolone" infarcito di azione, lontano anni luce dall'omaggio "nerd" tributato dal regista Guillermo del Toro ad un immaginario fantascientifico di un'intera generazione.

Il regista di Pacific Rim - La rivolta, Steven S. DeKnight, ha rivelato in una nuova intervista i cambiamenti apportati in corsa al sequel dopo alcune proiezioni di prova. DeKnight che con Pacific Rim 2 ha fatto il suo debutto cinematografico ha reclutato un paio di popolari "nuove leve" di Hollywood, il lanciatissimo John Boyega (Star Wars: Gli Ultimi Jedi) e lo Scott Eastwood di Fast & Furious 7.

Il personaggio di Boyega, Jake Pentecost, figlio dello Stacker Pentecost di Idris Elba del primo Pacific Rim, inizia il sequel come un trafficante del mercato nero che ruba parti di Jaeger e le vende illegalmente. Ma subito dopo l'inizio del film, viene coinvolto nello stesso conflitto di Kaiju che ha trasformato suo padre in una leggenda. La sua transizione da rivenditore di cianfrusaglie ad addestratore del PPDC è stata una parte corposa della trama, ma il modo in cui il film lo ha introdotto in origine era un po' diverso.

Parlando con il sito Collider per promuovere Pacific Rim - La rivolta, DeKnight ha spiegato che il taglio originale del film vedeva Jake Pentecost nella scena della discarica, senza il prologo inserito in un secondo momento.

Quando abbiamo testato il film, uno dei commenti più ricorrenti che abbiamo riscontrato è stato: "Non so dove sono nel mondo. Mi è piaciuto il primo film, ma l'ho visto cinque anni fa. Non me lo ricordo davvero". Così abbiamo parlato solo di fare una dicitura sullo schermo, ma poi abbiamo pensato: "Sì, penso che possiamo fare meglio di così". E così abbiamo avuto l'idea di un'introduzione divertente per Jake e la sua vita e abbiamo finito per farlo con alcune riprese aggiuntive.

Un'altra scena che non è stata mostrata nelle proiezioni di prova, ma è stata aggiunta con il montaggio finale, è una scena in cucina tra Boyega ed Eastwood (che interpreta Nate Lambert) che approfondisce la storia personale tra i personaggi. Come ex co-piloti, la coppia sembra avere qualche conto in sospeso. DeKnight sentiva dopo le proiezioni di prova che era necessario aggiungere la scena della cucina per dare più consistenza alla loro dinamica.

Ci siamo sentiti come se i loro personaggi non avessero mai avuto la possibilità di esplorare la loro relazione e mostrarla. Anche se erano spesso in contrasto, si prendevano ancora cura l'uno dell'altro. Erano vecchi amici. Ma avevano ancora bisogno di qualcosa lì, perché senza erano solo due ragazzi che litigavano tra loro.

In definitiva, le due scene hanno aggiunto un po' di profondità alla storia nello stesso modo in cui Ryan Coogler, regista di Black Panther, ha aggiunto un prologo dopo le proiezioni di prova per dare più senso a Wakanda.

Nonostante l'impegno profuso da DeKnight, che forse non si è reso conto di aver girato un clone di Transformers con Kaiju, il budget di 150 milioni messo in campo potrebbe non bastare come trampolino di lancio per il nuovo universo cinematografico ipotizzato dal regista. che in un'intervista ha affermato di avere già una trama per un terzo film, e di voler espandere il franchise come è stato fatto con Star Wars e Star Trek, creando sequel e spin-off e arrivando ad ipotizzare un crossover con il MonsterVerse di Godzilla e Kong.

