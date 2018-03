Avengers: Infinity War - nuove figures "Cosbaby" di Iron Spider, Hulkbuster e Thanos

Di Pietro Ferraro lunedì 26 marzo 2018

In attesa dell'uscita di Avengers: Infinity War, Hot Toys annuncia una nuova serie di figures bobblehead ispirate a Iron spider, Hulkbuster e Thanos.

Il 25 aprile debutta nei cinema italiani Avengers: Infinity War e i fan sono sempre più ansiosi di sapere come gli eroi più potenti della Terra affronteranno la più pericolosa minaccia cosmica, Thanos e l'Ordine Nero, e quali inevitabili perdite subirà l'Universo Cinematografico Marvel.

Avengers: Infinity War - replica a grandezza naturale del Guanto dell'Infinito di Thanos Il Guanto dell'infinito di Thanos dal film "Avengers: Infinity War" in una spettacolare replica a grandezza naturale firmata Hot Toys.

In risposta al grande entusiasmo per il film Marvel, Hot Toys presenta una nuova serie di figures bobblehead versione "Cosbaby" di Avengers: Infinity War che include Thanos, Gamma Corvi (Corvus Glaive), Iron Spider e un set Hulkbuster + Bruce Banner.

Non avremmo mai pensato di dire qualcosa del genere, ma Thanos è davvero adorabile in questa versione "baby", ma la parte del leone la fa senza dubbio lo Spider-Man di Tom Holland nel suo nuovo costume Iron Spider, creato da Tony Stark per l'entrata ufficiale di Peter Parker negli Avengers, una sorta di armatura "morbida" munita di zampe meccaniche ispirate alla versione di Spider-Man dei fumetti "Civil War", ma con una colorazione alternativa creata appositamente per l'UCM.

Ognuna di queste bobblehead versione Cosbaby vanno dai 9,5 cm agli 11,5 cm di altezza ad eccezione di Hulkbuster che è alto circa 14 cm. Il set di Thanos e l'Ordine Nero include Thanos (alto circa 11,5 cm) e l'esclusivo Gamma Corvi (Corvus Glaive), Proxima Media Nox (Proxima Midnight), Fauce d'Ebano (Ebony Maw), Astro Nero (Black Dwarf) e un Generale Outrider (alto circa 4,5 cm) ) riuniti in una speciale confezione regalo.

Un altro set imperdibile include il gigantesco Hulkbuster con Bruce Banner (una delle sorprese delle film), con i fan che possono aprire il casco di Hulkbuster removibile per inserire all'interno della figure la versione Cosbaby di Bruce Banner.

Segnaliamo che l'Iron Spider Cosbaby è dotato di occhi illuminati a LED, e la versione con ragnatela fruisce di una funzione magnetica.