Captain Marvel, via alle riprese

Di Federico Boni lunedì 26 marzo 2018

Arriva finalmente la prima supereroina donna dell'Universo Marvel. Captain Marvel.

Sono ufficialmente iniziate a Los Angeles, in California, le riprese del nuovo film Marvel Captain Marvel, annunciato in sala per il 6 marzo 2019.

Le riprese si svolgeranno all’interno e nei pressi della Greater Los Angeles Area, che ospiterà anche la base operativa della produzione, e a Fresno, in California, oltre che in diverse località della Louisiana tra cui Baton Rouge e New Orleans. Scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden and Ryan Fleck (Mississippi Grind e Half Nelson), il film è stato sceneggiato da Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (First Man, Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Protagonista indiscussa il premio Oscar Brie Larson, affiancata da Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Clark Gregg e Jude Law. La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.

Il team creativo include inoltre il direttore della fotografia Ben Davis, il production designer candidato all’Oscar® Andy Nicholson, la costume designer Sanja Hays, i montatori Elliot Graham e Debbie Berman, il visual effects supervisor candidato a due premi Oscar®, Christopher Townsend, lo stunt coordinator Jim Churchman e lo special effects supervisor candidato a sei Oscar® Dan Sudick.

Fonte: Comingsoon.net