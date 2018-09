Captain Marvel: primo trailer italiano

Di Federico Boni martedì 18 settembre 2018

Captain Marvel: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film Marvel di Anna Boden e Ryan Fleck nei cinema americani dall'8 marzo 2019.

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Marvel Studios ha svelato il primo trailer italiano dell'atteso Captain Marvel. Il film ambientato negli anni '90 è il primo prequel dei Marvel Studios, così come il loro primo film con protagonista una supereroina. Il premio Oscar Brie Larson interpreta Carol Danvers, un pilota con poteri sovrumani che finisce nel mezzo di una guerra galattica tra due razze aliene

Larson è affiancata da Samuel L. Jackson e Clark Gregg come i membri dello S.H.I.E.L.D. Nick Fury e Phil Coulson, che fruiranno entrambi di un trattamento in digitale che li renderà più giovani a causa della trama ambientata negli anni '90. Altri volti familiari ai fan Marvel che tornano in "Captain Marvel" sono Lee Pace nei panni di Ronan e Djimon Hounsou nei panni di Korath, entrambi personaggi dei Guardiani della Galassia. Il cast comprende anche Lashana Lynch e Gemma Chan, insieme a Ben Mendelsohn, Jude Law, Algenis Perez Soto, Rune Temte e McKenna Grace. Il trailer rivela che Carol Danvers è priva della maggior parte dei suoi ricordi umani, elemento che potrebbe rivelarsi un escamotage per inserire nel film stralci del passato di Carol, anche se il film è stato confermato non sarà una storia di origine.

Anna Boden e Ryan Fleck (Mississipi Grind) dirigono da una sceneggiatura scritta con Meg LeFauve (Inside Out), Nicole Perlman (Guardiani della Galassia), Ginevra Robertson-Dworet (Tomb Raider), Liz Flahive e Carly Mensch (GLOW).

Captain Marvel arriva nei cinema l'8 marzo 2019.

Captain Marvel: prima immagine ufficiale di Brie Larson in costume

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Dopo la conclusione delle riprese ecco finalmente una prima immagine ufficiale (via Entertainment Weekly) di Brie Larson nel suo costume da Captain Marvel.

Alla fine di "Infinity War", Nick Fury di Samuel L. Jackson invia un segnale di soccorso a Carol Danvers prima di di diventare polvere insieme a metà dell'universo. Il film indipendente di Carol Danvers ha luogo nei primi anni '90 e in molti pensano che il viaggio nel tempo sarà un fattore significativo in Avengers 4, soprattutto perché Brie Larson non è stata vista sul set con i classici marcatori della motion capture sul suo viso.

Brie Larson ha parlato a EW del suo personaggio.

Non può fare a meno di essere se stessa, può essere aggressiva, e può avere del temperamento, e può essere un po' invasiva e rude. È anche molto intuitiva, il che la rende straordinaria in battaglia perché è la prima ad essere là fuori e non aspetta sempre gli ordini, ma l'attendere ordini è, per alcuni, un difetto caratteriale.

Anna Boden e Ryan Fleck co-dirigono il film, che si svolge negli anni '90, e vede Danvers incontrare i Kree in una grande battaglia galattica contro gli Skrull che a quanto pare supererà visivamente qualsiasi cosa vista nell'Universo Cinematografico Marvel. Questa non è esattamente una storia di origine. Il film inizia con Carol Danvers già dotata di superpoteri. Ha lasciato la terra per unirsi a Starforce, una squadra militare d'élite dei Kree. Ritorna sulla Terra per proteggerla da un'invasione come spiega la co-regista Anna Boden.

Questo non è un supereroe che è perfetto o ultraterreno o ha qualche connessione divina, ma ciò che la rende speciale è quanto sia umana. È divertente, ma non dice sempre buone battute e può essere testarda e spericolata e non sempre prende le decisioni migliori per se stessa, ma è dotata di un gran cuore e tanta umanità ed è anche parecchio incasinata.

A differenza di Brie Larson, Samuel L. Jackson è stato avvistato sul set di "Captain Marvel" con i marcatori da motion capture sul viso perché l'atttore interpreta una versione giovane di Nick Fury. Questo ha portato a credere che Larson si presenterà come la Carol Danvers degli anni '90 in "Avengers 4", elemento che potrebbe avere qualcosa a che fare con il Regno Quantico. Peyton Reed regista di Ant-Man and the Wasp ha dichiarato che il Regno Quantico avrà un ruolo importante nel futuro dell'UCM. Tuttavia non è chiaro come ciò riunirà Scott Lang, Carol Danvers e gli Avengers.

Il film di "Captain Marvel" arriva nei cinema l'8 marzo 2019.







The future is female! Here’s your exclusive first look at @BrieLarson as @CaptainMarvel, the galaxy’s newest — and most powerful — star: https://t.co/EKfHhGIhUa pic.twitter.com/xhD00bdfF0

— Entertainment Weekly (@EW) 5 settembre 2018



Welcome to the world, Carol Danvers! #CaptainMarvel SHE HAS ARRIVED!!! pic.twitter.com/7J2YY32Um9

— Marvel Stuff (@marveIstuff) 5 settembre 2018



This Skrull boy band is about to dominate the charts with their newest album pic.twitter.com/fABIchTVYf

— Alex Zalben (@azalben) 5 settembre 2018

Captain Marvel: concluse le riprese

Aggiornamento di Pietro Ferraro

Il co-regista Ryan Fleck ha annunciato la conclusione delle riprese principali di Captain Marvel. La produzione del prossimo film dell'Universo Cinematografico Marvel è iniziata a fine marzo ed è stata annunciata da Brie Larson quando ha condiviso una sua foto nella cabina di pilotaggio di un jet da combattimento. Da allora il progetto è stato girato all'interno e intorno all'area di Los Angeles, oltre a alcuni brevi riprese a New Orleans, in Louisiana. Captain Marvel è ora il prossimo film nella lista delle uscite Marvel dopo il rilascio di Ant-Man and the Wasp uscito negli States questa settimana e in arrivo nei cinema italiani il 14 agosto.

Captain Marvel: prima immagine ufficiale degli Skrull "Captain Marvel" con Brie Larson arriva nei cinema l'8 marzo 2019.

Ryan Fleck ha dato l'annuncio su Instagram pubblicando una foto di un programma di riprese che riportava il 75° giorno di 75 giorni di riprese previsti. L'attrice Brie Larson che interpreta la protagonista Carol Danvers ha affrontato un impgnativo programma di allenamento per il ruolo che è proseguito anche durante le riprese.

Una forza sovrumana è solo uno dei molti poteri di Captain Marvel, ma proprio grazie a questa forza incredibile il personaggio è considerato il più forte del mondo Marvel e Kevin Feige ha dichiarato in un'intervista che Carol Danvers sarà il nuovo volto dell'UCM che avanza. Carol Danvers non sarà solo la prima donna ad ottenere un film indipendente all'interno dell'UCM, ma sarà anche lei a guidare la "Fase 4", che prenderà il via dopo la conclusione di Avengers 4 (3 maggio 2019).

Le foto dal set trapelate durante le riprese di Captain Marvel hanno mostrato Carol Denvers in azione e un giovane Nick Fury. Il film si svolge nei primi anni '90 e Samuel L. Jackson è stato avvistato sul set con dei punti di riferimento per la motion-capture piazzati sul viso che saranno usati per ringiovanire il suo personaggio di 25 anni.

Captain Marvel è pronto per la post-produzione, il che significa che nei prossimi mesi avremo finalmente un primo teaser trailer. L'UCM non parteciperà al Comic-Con di San Diego di quest'anno, quindi purtroppo non possiamo contare su tempi brevi.

Captain Marvel è previsto nei cinema l'8 marzo 2019.















Un post condiviso da Ryan Fleck (@fleck.ryan) in data: Lug 6, 2018 at 5:32 PDT

Captain Marvel: nuove foto dal set con Brie Larson e un giovane Nick Fury

Articolo pubblicato il 29 aprile 2018 / Aggiornamento di Pietro Ferraro

Disponibili online nuove foto dal set di Captain Marvel che mostrano Brie Larson nel suo costume di scena che corre lungo una strada di Los Angeles e insieme alla sua controfigura. Le foto mostrano inoltre Samuel L. Jackson come un giovane Nick Fury senza caratteristica benda sull'occhio, e alcuni elementi a sottolineare l'ambientazione inizio anni '90, vedi alcuni poster affissi che promuovono le "prossime" uscite discografiche, tra cui spiccano "Melon Collie and the Infinite Sadness" dei Smashing Pumpkins uscito nel 1995 e "Rid of Me" di PJ Harvey uscito nel 1993.

Non è chiaro cosa stia succedendo esattamente nelle nuove foto di Captain Marvel, ma sembra che Carol Danvers e Nick Fury in queste immagini potrebbero incontrarsi per la prima volta. Nick Fury viene mostrato con i capelli e senza l'occhio lesionato, e anche senza effetti "ringiovanenti" Samuel L. Jackson sembra molto più giovane. Tuttavia ci sarà senza dubbio qualche intervento in post-produzione poiché Jackson può essere chiaramente visto con dei segnalatori per motion-capture posizionati sul suo volto.

Un'altra foto mostra Carol Danvers che spinge Nick Fury, ma non è chiaro cosa stia succedendo nella scena. Ricordiamo che nel film tornerà anche l'agente Coulson di Clark Gregg, l'attore ha rivelato che anche su di lui saranno utilizzati effetti ringiovanenti sul volto per farlo apparire con un aspetto adeguato ai primi anni '90. Nelle altre foto, la Carol Danvers di Brie Larson viene mostrata nel suo costume Kree, ma i fan non vedono l'ora di vedere il costume di Captain Marvel nella sua caratteristica colorazione rossa, blu e dorata.

Altri personaggi che vedremo nel film sono Ronan l'Accusatore di Lee Pace e Korath, il mercenario Kree interpretato da Djimon Hounsou. Ora che "Infinity War" è nei cinema, tocca ad Ant-Man & The Wasp (luglio 2018) e Captain Marvel (marzo 2019) preparare la strada per Avengers 4 (maggio 2019).







Brie Larson and her stunt double spotted filming more scenes for Captain Marvel. More on site ->> https://t.co/u0h52gXnNW#CaptainMarvel #BrieLarson pic.twitter.com/B0bKYNLvX2

— Hollywood Pipeline (@HlywdPipeline) 27 aprile 2018



? NICK FURY!!!! Samuel L. Jackson spotted filming with Brie Larson on set of ‘Captain Marvel’ in Hollywood the same day Infinity War is released Link to FULL SET below & YouTube page has VIDEO of this. ??https://t.co/cMZ82ncKTB#CaptainMarvel #AvengersInfinityWar #NickFury pic.twitter.com/XQswWz7Lav

— Hollywood Pipeline (@HlywdPipeline) 28 aprile 2018

Captain Marvel, via alle riprese

Sono ufficialmente iniziate a Los Angeles, in California, le riprese del nuovo film Marvel Captain Marvel, annunciato in sala per il 6 marzo 2019.

Le riprese si svolgeranno all’interno e nei pressi della Greater Los Angeles Area, che ospiterà anche la base operativa della produzione, e a Fresno, in California, oltre che in diverse località della Louisiana tra cui Baton Rouge e New Orleans. Scritto e diretto dai registi/sceneggiatori Anna Boden and Ryan Fleck (Mississippi Grind e Half Nelson), il film è stato sceneggiato da Meg LeFauve (Inside Out, Il Viaggio di Arlo), Nicole Perlman (First Man, Guardiani della Galassia), Geneva Robertson-Dworet (Tomb Raider, Sherlock Holmes 3), Liz Flahive & Carly Mensch (GLOW), e Anna Boden & Ryan Fleck.

Protagonista indiscussa il premio Oscar Brie Larson, affiancata da Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Djimon Hounsou, Lee Pace, Lashana Lynch, Gemma Chan, Algenis Perez Soto, Rune Temte, McKenna Grace, Clark Gregg e Jude Law. La storia segue le vicende di Carol Danvers, che diventa uno degli eroi più potenti dell’universo quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. Ambientato negli anni ‘90, Captain Marvel è un’avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell’Universo Cinematografico Marvel.

Il team creativo include inoltre il direttore della fotografia Ben Davis, il production designer candidato all'Oscar® Andy Nicholson, la costume designer Sanja Hays, i montatori Elliot Graham e Debbie Berman, il visual effects supervisor candidato a due premi Oscar®, Christopher Townsend, lo stunt coordinator Jim Churchman e lo special effects supervisor candidato a sei Oscar® Dan Sudick.







Production has begun on Marvel Studios' @CaptainMarvel...@BrieLarson receives instructions from Brigadier General Jeannie Leavitt, 57th Wing Commander, on a recent visit to Nellis Air Force Base in Nevada to research her character. pic.twitter.com/auLGXviDQE

— Marvel Entertainment (@Marvel) 26 marzo 2018

