La donna alla finestra, Joe Wright alla regia

Di Federico Boni lunedì 26 marzo 2018

Un thriller per Joe Wright.

Joe Wright adatterà per il grande schermo The Woman in the Window, omonimo romanzo scritto da A.J. Finn. Parola di Variety.

A sceneggiare la pellicola Tracy Letts, attore e drammaturgo, che ha vinto un premio Puitzer per August, Osage County. La produzione del film è firmata Scott Rudin e Eli Bush, insieme a Fox 2000.

Protagonista del romanzo Anna Fox, dottoressa che vive da sola in una villetta a schiera anni prima dimora di una famiglia felice. Agorafobica e separata dal marito e dalla figlia, passa le sue giornate a chattare online con degli sconosciuti, vedere vecchi film, bere troppo Pinot, prendere troppe pillole e tenere d'occhio i vicini. Quando i Russel si trasferiscono nella casa di fronte, Anna spende il suo tempo a spiare la splendida famigliola e immaginare un futuro in cui la sua possa tornare insieme. Poi, un giorno, alla finestra di fronte assiste a qualcosa di inimmaginabile e tutto ciò che era convinta di aver capito fino a quel momento si tinge di una luce inquietante. Ma cosa ha visto veramente Anna? Che cosa invece è solo frutto della sua immaginazione?

Wright ha recentemente diretto L'ora più Buia, film che ha portato Gary Oldman al tanto agognato Oscar.

Fonte: Comingsoon.net