Duke Nukem: aggiornamento dai produttori sul film con John Cena

Duke Nukem è in corso d'opera, ma se a John Cena non piacerà la sceneggiatura il film non si farà.

I produttori del film di Duke Nukem hanno fornito alcuni dettagli sul loro approccio all'adattamento per il grande schermo della famosa serie di videogiochi. L'utimo videogioco approdato sullo schermo è stato il sottovalutato reboot Tomb Raider che purtroppo non ha funzionato al box-office come si sperava, e allora siamo ancora tutti in attesa di un videogioco che riesca a sfondare sul grande schermo. L'ironia è che sino ad ora il videogioco che è riuscito a sbancare il il box-office è stato Jumanji 2 (943 milioni di dollari) con The Rock, che in realtà è un videogioco fittizio

Andrew Form e Brad Fuller, che stanno lavorando con la società di produzione Platinum Dunes di Michael Bay, durante la promozione dell'apprezzatissimo Un posto tranquillo - A Quiet Place, hanno risposto a qualche domanda sul loro film di Duke Nukem, e anche se non hanno detto molto hanno parlato del loro approccio alla Deadpool.

Stiamo lavorando a Duke Nukem in questo momento. Sarà tutta una questione di tono. Come azzeccare quel tono nel modo in cui Deadpool lo ha fatto? Penso che dobbiamo riuscirci e se non otteniamo il tono giusto allora non faremo il film...Sai come potrebbe risultare avere un tizio misogino nel mondo di oggi, lo devi rendere divertente e amabile e allo stesso tempo deve essere un incredibile tipo tosto. Quindi quelle sono le cose con le quali stiamo lottando, e proveremo ad uscire con quello che spero sia un approccio davvero divertente. Questo è l'obiettivo, è che sia davvero qualcosa di spassoso.

Quindi, anche se Platinum Dunes sta attualmente lavorando per portare Duke Nukem sul grande schermo, sembra che questo sia tutt'altro che una garanzia di poter vedere il film sul grande schermo. A gennaio John Cena è stato designato come protagonista, nel caso in cui il film venisse realizzato. Cena ha fatto carriera come attore, ma non è ancora riuscito a cimentarsi con un potenziale franchise in solitaria. Questa potrebbe essere la sua occasione, ma come Andrew Form ha precisato, anche se hanno un protagonista, se la sceneggiatura non è all'altezza il progetto potrebbe saltare.

Sì è con lui che stiamo lavorando ora. E' a bordo. Non abbiamo ancora una sceneggiatura, ma lui è confermato a questo punto, ma se legge la sceneggiatura e non gli piace sono certo troverà un modo per tirarsene fuori, ma in questo momento è lui il nostro ragazzo.

Al momento, non esiste una data di uscita ufficiale per Duke Nukem, ma come abbiamo sentito il film è in corso d'opera e se arriva una buona sceneggiatura, sembra che Duke Nukem potrebbe davvero farsi strada sul grande schermo.

