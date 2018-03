Solo: nuovi dettagli sulle travagliate riprese dello spin-off di Star Wars

Di Pietro Ferraro martedì 27 marzo 2018

Nuovi dettagli sul licenziamento di Chris Miller e Phil Lord dallo spin-off "Solo: A Star Wars Story".

Solo: A Star Wars Story è in arrivo arriva nei cinema. Un attore che ha lavorato sul set, che desidera rimanere anonimo, ha affrontato alcuni dei conflitti che hanno reso la produzione tanto problematica. Chris Miller e Phil Lord sono stati notoriamente licenziati dalla produzione la scorsa estate e hanno recentemente rivelato che, dopo aver quasi completato il film, l'unico credito di regia lo riceverà Ron Howard. Il duo di registi sta decidendo se prendere o meno i crediti da produttori esecutivi per le differenze creative, ma sembra che Howard abbia fatto molto più lavoro su Solo di quanto inizialmente si era pensato.

Un attore anonimo che ha lavorato a Solo si è fatto avanti per condividere la sua esperienza sul set durante la travagliata produzione. Una delle questioni che viene sollevata frequentemente è il fatto che Chris Miller e Phil Lord non erano esattamente la scelta migliore per affrontare un film così grande. La fonte afferma che erano "fuori dal loro habitat". Inoltre sembra che i due abbiano uno stile non ortodosso di montaggio e regia che ha colto di sorpresa il cast e la troupe.

Phil e Chris sono bravi registi, ma non erano preparati per Star Wars. Dopo il 25° ciak della medesima ripresa, gli attori si guardavano l'un l'altro come per dire, "la cosa si fa strana". (Lord e Miller) sembravano un po' fuori controllo. Sicuramente hanno sentito la pressione, Con un film come questo hai così tante persone addosso per tutto il tempo. Il primo assistente alla regia era davvero esperto e ha dovuto intervenire per aiutarli a dirigere molte scene.

Anche se la fonte dice di non aver mai visto il presidente di Lucasfilm Kathleen Kennedy e il duo di registi andava d'accordo sul set, tutto sembrava già deciso. Quindi non sorprende che Chris Miller e Phil Lord siano stati licenziati, e che sia stato reclutato un regista più esperto. A quanto sembra Ron Howard si è presentato ed è stato molto efficiente da subito, girando scene con un massimo di due ciak e il tutto senza rivoluzionare il lavoro degli attori.

Quando lui (Howard) è arrivato, ha preso il controllo e tu lo sentivi, ha ottenuto rispetto immediatamente, ispira molta fiducia, è una persona con cui è davvero facile lavorare.

Per quanto riguarda ciò che Ron Howard ha dovuto girare di nuovo di Solo: A Star Wars Story, non c'erano molte nuove scene. La fonte afferma che Howard ha modificato e ritoccato quello che Phil Lord e Chris Miller avevano già tentato. La sceneggiatura non è stata riscritta, tranne che per piccole modifiche, solo che questa volta sembrava in mani più sicure.

E' esattamente la stessa sceneggiatura, si sono filmate esattamente le stesse cose, non c'è nulla di nuovo. (Lord e Miller) hanno usato interi set, ma Ron ha invece usato solo parti di quelle scene, credo che non abbia utilizzato angolazioni così ampie. Probabilmente per risparmiare denaro.

La fonte anonima ha anche parlato delle voci sul coach ingaggiato per supportare la recitazione di Alden Ehrenreich, e conferma che ci sono state ulteriori prove per consolidare la caratterizzazione del giovane Han Solo. Secondo la fonte, la differenza è stata evidente non appena Ehrenreich è tornato sul set perché era più rilassato e sicuro di sé, più in linea con la versione di Harrison Ford del personaggio iconico.

Cercare di imitare Harrison Ford è davvero difficile. Lucasfilm voleva qualcosa di molto specifico: copiare qualcun altro. Alden non è un cattivo attore, ma non aveva abbastanza esperienza. In seguito abbiamo potuto notare quanto la sua recitazione si era fatta più rilassata ed era diventato più simile ad Harrison.

L'attore ha affermato che molti sul set non sono stati messi al corrente del cambio di regia fino a quando il licenziamento non è trapelato su Internet.



È stato pazzesco, hanno licenziato i nostri capi, tutti si scambiavano SMS:" Hai visto le notizie? Pensi che faranno nuove riprese?". Hanno incasinato tutto. E' stato pazzesco il modo in cui tutto è stato divulgato alla stampa.

Per quanto riguarda se Solo sia un film di qualità, la fonte non ha visto il prodotto finito, ma afferma che sarà un buon film, e non dovremo attendere molto per scoprirlo poiché Solo: A Star Wars Story sarà nei cinema il prossimo 23 maggio.

