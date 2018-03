Star Wars: Frank Oz rivela il futuro di Yoda

Di Pietro Ferraro martedì 27 marzo 2018

Frank Oz racconta il ritorno alla saga di Star Wars e parla dello spin-off di Yoda.

Una delle più gradite sorprese del sequel Star Wars: Gli Ultimi Jedi è stato il ritorno del Maestro Jedi Yoda, che è apparso come Fantasma di Forza per fornire parole di saggezza ad un dubbioso Luke Skywalker. È stato fantastico rivedere il personaggio dopo 13 anni nella sua forma originale e non in quella in CG mostrata nella trilogia prequel.

Il doppiatore e burattinaio di Yoda, Frank Oz, che oltre a Muppet Show ha lavorato a classici come Labyrinth e Dark Crystal, ha recentemente parlato della sua volontà di tornare al franchise di Star Wars, di come è accaduto e di quanto è stato bello tornare.

Diversi anni fa ho pranzato con [il regista Rian Johnson] e Rian mi ha chiesto se potevo fare Yoda nel prossimo Star Wars, e ho detto "Certo", perché pensavo che fosse solo CG. E poi [il presidente di Lucasfilm] Kathy Kennedy, che conosco da un po', che è fantastica, mi ha chiamato a qusto proposito e poi ho capito che non era CG, che in realtà era il personaggio...Ho detto, "Kathy, hai qualche idea in cosa ti stai cacciando? E' una cosa difficile!" e lei disse "Va bene, facciamolo". Quindi avete visto cosa abbiamo realizzato, è stato un lavoro fantastico.

Oz ha anche parlato di quanto fosse segreto il suo coinvolgimento con il film. Mentre era in studio, ha dovuto dire a chiunque gli parlasse che stava lavorando al reboot di La piccola bottega degli orrori che è in sviluppo dal 2012. Inoltre Lucasfilm doveva assicurarsi che a lui stesse bene che il suo nome non fosse in fondo al poster de "Gli Ultimi Jedi". Si tratta di qualcosa che è tipicamente contro il protocollo, qualsiasi nome di rilievo a Hollywood come Frank Oz è quasi sempre obbligato per contratto ad avere il nome sulla locandina, in questo caso sia Oz che Lucasfilm hanno accettato di fare un'eccezione per mantenere il segreto.

Questa non è la prima volta che Frank Oz ha dovuto lavorare in gran segreto su un film di Star Wars. Oz ha recitato anche un dialogo durante la visione di Rey in "Il risveglio della Forza", così come l'attore Ewan McGregor ha registrarto un dialogo di Obi-Wan. Per quel film sia Oz che McGregor dovevano mantenere la segretezza, e nessuno dei due era stato autorizzato a discutere il loro coinvolgimento fino a dopo l'uscita del film.

Un altro progetto di Star Wars che Oz dovrà probabilmente tenere segreto è il film spin-off di Yoda che è stato annunciato essere in fase di sviluppo. Mentre Frank Oz stesso ha negato di sapere qualcosa sul progetto, sostenendo di non essere stato contattato per un eventuale suo coinvolgimento, ha speso alcune parole per quello che dovremmo aspettarci di vedere riguardo a Yoda.

Yoda non sarà un burattino, credimi, è troppo difficile per me, provo a lungo [come burattinaio] solo per fare una battuta di dialogo. Dovrebbe essere in CG. Sì, dovrebbe esserlo. È molto, molto difficile perché lo faccio con altre tre persone, quindi sono quattro persone e non puoi limitarti ad improvvisare da solo. Devi studiare ogni singola parola con quattro persone.

Sembra piuttosto probabile che in un potenziale spin-off, Yoda sarà purtroppo realizzato in CG per problemi tecnici e pratici che in un cameo possono essere affrontati, ma che in un lungometraggio, come ha spiegato lo stesso Frank Oz, diventerebbero davvero complessi da gestire.

Fonte: IGN