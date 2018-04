Ghost Stories: 10 Storie di Fantasmi al cinema

Di Pietro Ferraro domenica 22 aprile 2018

Ghost Stories ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone una speciale classifica con 10 storie di fantasmi al cinema.

L'acclamato thriller-horror sovrannaturale Ghost Stories, con protagonista il lanciatissimo Martin Freeman (Lo Hobbit, Sherlock, Black Panther), ha fatto il suo debutto nei cinema italiani, e quindi abbiamo colto l'occasione per stilare una delle nostre speciali classifiche che stavolta vedono protagoniste alcune delle migliori storie di fantasmi approdate sul grande schermo.

Naturalmente il filone è talmente vasto e variegato che scegliere dieci titoli si è rivelata impresa piuttosto ardua, per questo in coda all'articolo trovate una piccola lista di film che avremmo voluto includere, ma che per mancanza di spazio sono purtroppo rimasti fuori.





1. The Others (2001)

Gioiello di stampo "gotico" ricco di suspense, The Others è diretto dallo spagnolo Alejandro Amenábar (Tesis) e interpretato da una intensa Nicole Kidman. Il film ammicca al classico racconto "Il giro di vite" di Henry James, gioca a rimpiattino con lo spettatore e inverte la prospettiva della narrazione, un po' come in Il Sesto Senso di M. Night Shyamalan. Amenabar con la sua casa labirintica e popolata di anime in cerca di risposte ci racconta degli "Altri", quelli che tutti vorremmo poter vedere, ma che ci spaventano dentro, in profondità; gli "Altri" che tramutiamo in fobie e paranoie, ma che altro non sono che lo specchio delle nostre paure più recondite.





2. Crimson Peak (2015)

Con Crimson Peak il regista Guillermo del Toro scrive un’appassionata lettera d’amore al romanzo gotico. Del Toro mette in scena una sontuosa storia di fantasmi in cu l’immersiva scenografia prende letteralmente vita e diventa personaggio, avvolgendo lo spettatore in un racconto d’altri tempi, meravigliosamente orchestrato dal punto di vista visivo e costellato di violenza e inquietudine.





3. Ring (1998)

Le storie di fantasmi di stampo nipponico sono davvero molte, e quindi abbiamo scelto il Ring di Hideo Nakata come rappresentante dell'intero filone. Il film ha lanciato l'ormai famigerata videocassetta della morte e il vendicativo spirito di Sadako che con le sue dinoccolate incursioni fuori dallo schermo, letteralmente, è diventata un'icona horror. Il film di Nakata basato sul romanzo di Koji Suzuki ha fruito di un remake americano (The Ring), due sequel (Spiral, Ring 2), un prequel (Ring 0: Birthday), uno spin-off (Sadako 3D) e un crossover con la serie "Ju-On" dal titolo La battaglia dei demoni aka Sadako VS Kayako.





4. The Orphanage (2007)

In un ex orfanotrofio trasformato in un casa famiglia, una madre perde il figlioletto adottivo e inizia per lei una discesa in una dimensione sovrannaturale che si rivelerà un limbo di bimbi perduti. La casa infestata, l’infanzia violata, la vendetta, il passato che ritorna, tutto filtrato attraverso il personaggio di una madre afflitta, ma determinata ad affrontare persino l’aldilà pur di rivedere il proprio figlio. Il regista J.A. Bayona (Sette minuti dopo la Mezzanotte) con The Orphanage omaggia il classico Poltergeist e allestisce una suggestiva storia di fantasmi con un finale che regala reminescenze dal classico Peter Pan. Struggente e malinconico come una fiaba triste, quello di Bayona ha tutto il fascino di un cinema d’altri tempi ma ben radicato nell’oggi.





5. Fragile - A Ghost Story (2005)

In un fatiscente ospedale che sta per essere completamente smantellato, otto piccoli pazienti e una coraggiosa infermiera assegnata al turno di notte, interprettat da Calista Flockhart, si ritroveranno alle prese con il malvagio fantasma di un'infermiera che in vita era talmente ossessionata da una sua piccola paziente da procurarle lesioni pur di tenerla accanto a sé. Ora lo spirito folle di quella donna infesta un piano dell'istituto in cerca di piccoli pazienti di cui "prendersi cura". Jaume Balagueró (REC, Darkness) con Fragile allestisce una immersiva storia di fantasmi narrandola con uno stile classico molto simile a quello utilizzato da J.A. Bayona per The Orphanage e da Amenabar per The Others, uno stile maledettamente efficace che gioca sull'inquietudine e la paura del buio, come metafore del bambino curioso e spaventato che è in tutti noi.





6. La spina del diavolo (2001)

Altra storia di fantasmi ambientata in un orfanotrofio infestato. Ancora i bambini al centro di La Spina del diavolo di Guillermo del Toro, piccoli impavidi e coraggiosi soldatini di piombo, orfani, indifesi, con la guerra che preme alle loro spalle, che fagocita la loro infanzia, martoriandola, distruggendone il più intimo contenuto. Del Toro fa dei bambini, protagonisti combattivi ma inesorabilmente perdenti. L'orfanotrofio è la casa infestata, i compagni di giochi i fratelli mai avuti, gli adulti amorevoli e terrificanti, il sangue e la violenza pane quotidiano. E quando il piccolo e coraggioso Carlos aiuta un bambino assassinato e anima in pena a vendicarsi vince la battaglia, ma perde la guerra e l’innocenza.





7. 1408 (2007)

Lo svedese Mikael Håfström (Il Rito) adatta per il grande schermo un racconto breve di Stephen King incluso nella raccolta "Tutto è fatidico". John Cusack è uno scrittore che dopo un tragico lutto si trova in un sorta di limbo creativo, che lo vede costretto a sbarcare il lunario compilando guide sui luoghi più infestati d’America; sarà in uno di questi luoghi, una stanza di un presunto albergo infestato, in cui lo scrittore avrà una delle esperienze più incredibili e terrificanti della sua vita. 1408 si piazza tra i migliori adattamenti delle opere di King per una claustrofobica storia di fantasmi che ripropone con rigore il suggestivo filone dell’infestazione da ectoplasma irrequieto.





8. Fantasmi (1995)

L'nglese Lewis Gilbert, regista di Alfie e tre film di James Bond (Si vive solo due volte, La spia che mi amava, Moonraker) adatta il romanzo "Stregata" di James Herbert. Fantasmi racconta di un professore americano (Aidan Quinn), tormentato dalla morte della sorella per annegamento, che ha fatto della ricerca sul sovrannaturale e dello sfatare leggende e medium truffaldini la sua ragione di vita. Un viaggio in Inghilterra lo costringerà però a venire a patti con il suo scetticismo e a toccare con mano il confine con l'aldilà. Il film di Glibert è tra le più suggestive storie di fantasmi approdate al cinema che vi consigliamo caldamente di rispolverare. In scena una narrazione classica in cui tutti i cliché del filone sono rispettati, una storia capace di regalare genuini brividi di stampo sovrannaturale, supportate dalle immersive location britanniche che di fantasmi ne sanno qualcosina.





9. The Fog (1980)

Il maestro John Carpenter dopo aver lanciato l'icona horror Michael Myers e il genere "slasher" con Halloween - La notte delle streghe, nel 1980 con The Fog mette in scena un horror sovrannaturale da manuale. In scena una storia di fantasmi che prende la forma di un minaccioso banco di nebbia che arriva dal mare per invadere una piccola città costiera della California, portando con sé morte, sventura e i fantasmi vendicativi di alcuni marinai che perirono in un naufragio 100 anni prima. The Fog è un gioiellino anni '80 tutto giocato su atmosfera e location da annoverare tra le migliori storie di fantasmi cinematografiche di sempre. Ricordiamo che nel 2005 è stato realizzato l'imbarazzante remake The Fog - Nebbia assassina diretto da Rupert Wainwright, scritto da Cooper Layne e interpretato dal Tom Welling della serie tv Smallville e dalla Maggie Grace di Fear the Walking Dead.





10. The Woman in Black (2012)

La donna in nero (The Woman in Black) è un racconto dell'orrore dell'autrice britannica Susan Hill pubblicato per la prima volta nel 1983. Da questo popolare romanzo sono stati tratti una pièce teatrale del 1987, un primo adattamento cinematografico, una produzione britannica del 1989, e poi nel 2012 il remake The Woman In Black con protagonista il Daniel Radcliffe di Harry Potter, suggestiva ed intrigante pellicola che abbiamo scelto per chiudere la nostra classifica. Il regista e sceneggiatore James Watkins (Eden Lake) allestisce con dovizia una classica storia di fantasmi tutta giocata su atmosfera, location e suggestioni orrorifiche ben supportata da un incisivo Daniel Radcliffe.

Altri film correlati: Shining, Poltergeist, The Amityville Horror, L'evocazione - The Conjuring, Dark Water, 1921 – Il mistero di Rookford, La Vedova Winchester, Echi Mortali, Dead Silence, Il mistero della casa sulla collina, Ju-on: The Grudge, Mirrors, Paranormal Activity - Dimensione fantasma, Sospesi nel tempo, The Innkeepers, Le verità nascoste.