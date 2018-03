Doppio amore: trailer italiano e poster del thriller di François Ozon

Di Pietro Ferraro martedì 27 marzo 2018

Doppio amore: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di François Ozon nei cinema italiani dal 19 aprile 2018.

Il 19 aprile Academy Two porta nei cinema italiani Doppio amore (L'amant double), il 17° lungometraggio del regista francese François Ozon, presentato in Concorso all'ultimo Festival di Cannes.

Doppio Amante - recensione in anteprima del film di François Ozon Francois Ozon porta in Concorso L'amant double, con Marine Vacth e Jérémie Renier. Leggete la nostra recensione





La giovane e fragile Chloé (Marine Vacht) ha un dolore che non passa, somatizza un segreto che custodisce nel ventre e affronta in terapia. Frequenta lo studio di uno psicoterapeuta Paul (Jérémie Reiner) che improvvisamente decide di mettere fine alle loro sedute perché attratto da lei. Anche Chloé è innamorata di lui e accetta di traslocare nel suo appartamento. Ma un giorno scopre che il compagno le nasconde l’esistenza del suo gemello monozigote Louis, che svolge la stessa professione in un altro quartiere di Parigi. Incuriosita decide di prendere un appuntamento con lui…. Un film in cui i temi più cari al regista, il desiderio, la seduzione, l’identità, l’inganno, il gioco tra realtà e fantasia si compongono in un torbido thriller al femminile.

Ozon torna a collaborare con il belga Jérémie Renier che ha diretto in Les Amants criminels e Potiche - La bella statuina e la francese Marine Vacth diretta da Ozon in Giovane e bella. Il cast è completato da Jacqueline Bisset, Myriam Boyer, Dominique Reymond, Fanny Sage, Jean-Édouard Bodziak, Antoine de La Morinerie e Jean-Paul Muel.

Doppio amore che affronta il tema del doppio con intriganti sfumature erotiche è un adattamento per il grande schermo del romanzo "Lives of the Twins" di Joyce Carol Oates, un thriller sul tema del gemello malvagio.