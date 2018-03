Charley Thompson di Andrew Haigh, clip in esclusiva

Di Federico Boni mercoledì 28 marzo 2018

Poster, trailer e clip in italiano per Charley Thompson di Andrew Haigh, dal 5 aprile in sala.

Venezia 2017, Lean on Pete: recensione del film di Andrew Haigh Charlie Plummer è il giovane e promettente protagonista dell'ultimo film di Andrew Haigh. Leggete la nostra recensione di Lean on Pete Visto all’ultima Mostra del cinema di Venezia, dove il protagonista Charlie Plummer ha conquistato un più che meritato Premio Mastroianni come attore rivelazione, Charley Thompson di Andrew Haigh arriva nei cinema d'Italia grazie a Teodora.

In sala dal 5 aprile prossimo, il film si presenta quest'oggi con una clip in esclusiva e in italiano per noi di Blogo.it. Tratto dal romanzo La ballata di Charley Thompson di Willy Vlautin (edito in Italia da Mondadori), Lean on Pete (questo il titolo originale) narra le vicende del giovane Charley, abbandonato dalla madre e cresciuto da un padre disattento e sempre nei guai. I due cercano un nuovo inizio a Portland, in Oregon, ma presto Charley dovrà rimettersi in viaggio, stavolta da solo, attraverso l’America profonda: sarà l’amicizia con un vecchio cavallo da corsa, Lean on Pete, a ridargli la speranza in un futuro migliore. Oltre a Charlie Plummer, il cast comprende anche Charlie Plummer, Travis Fimmel, Chloë Sevigny e Steve Buscemi.



Dopo lo straordinario successo di Weekend e il trionfo mondiale di 45 anni, Andrew Haigh è tornato dietro la macchina da presa con uno spiazzante road movie che uscirà nei cinema inglesi nel mese di maggio. Il film sarà presentato in anteprima a Roma al Palazzo delle Esposizioni oggi, mercoledì 28 marzo alle ore 21.00, in versione originale sottotitolata e con ingresso gratuito per il pubblico fino a esaurimento posti.