Bohemian Rhapsody, New Mutants e Dark Phoenix: nuove release per la Fox

Di Federico Boni martedì 27 marzo 2018

Anticipata l'uscita cinematografica di Bohemian Rhapsody.

La Fox ha cambiato un po' di date d'uscita legate ad alcuni titoli particolarmente attesi.

"Bohemian Rhapsody", biopic su Freddy Mercury e i Queen diretto da Bryan Singer, poi licenziato e sostituito da Dexter Fletcher, non uscirà più il 25 dicembre bensì il 2 novembre 2018. Nei panni del cantante Rami Malek.

Spostamenti anche in ambito 'mutante' con "The New Mutants" e "Dark Phoenix", inizialmente annunciati in sala per il 13 aprile e il 2 novembre 2018, slittati al 2019. Ebbene "The New Mutants", che era già stato posticipato al 22 febbraio 2019, slitta ulteriormente di 6 mesi, arrivando addirittura al 2 agosto 2019. Diretto da Josh Boone, il film è interpretato da Anya Taylor-Joy, Maisie Williams, Charlie Heaton, Henry Zaga, Blu Hunt e Alice Braga.

"X-Men: Dark Phoenix", incentrato su Jean Gray e ambientato un decennio dopo gli eventi di "X-Men: Apcalypse", è invece passato dal 2 novembre 2018 al 14 febbraio 2019. Protagonisti James McAvoy , Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Tye Sheridan, Sophie Turner, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Evan Peters e Jessica Chastain.