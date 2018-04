Maria By Callas: trailer e clip in italiano dell'evento al cinema (16 - 18 aprile)

Di Pietro Ferraro lunedì 16 aprile 2018

Maria By Callas: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario biografico Tom Volf nei cinema italiani dal 16 al 18 aprile 2018.

Presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, dal 16 al 18 aprile arriva nei cinema italiani Maria By Callas, il documentario distribuito da Lucky Red che racconta la vita e la carriera della grande soprano.

Il lungometraggio, diretto da Tom Volf, è impreziosito da numerose immagini inedite, fotografie, super8, registrazioni private, lettere e rari filmati d’archivio del dietro le quinte degli spettacoli per la prima volta a colori. Il risultato è il ritratto di una donna fragile e sola, contrapposta a “La Callas”, la diva circondata da grandi personalità come Visconti, Pasolini, Onassis, Churchill, Marilyn, Grace Kelly, il principe Ranieri, Franco Zeffirelli, Alain Delon, Yves Saint-Laurent, Pierre Bergé, Kennedy e Liz Taylor. La sua corrispondenza inedita, che copre il periodo della sua trasformazione da una giovanissima Maria alla grande figura degli ultimi anni, fa da filo conduttore alla storia, insieme a interviste rare e a passaggi della sua autobiografia inedita. A guidare lo spettatore in questo viaggio è la voce di Anna Bonaiuto.

Per tre anni il regista Tom Volf ha viaggiato in ogni angolo del mondo per trovare questo materila d'archivio straordinario, per la maggior parte inedito: filmini privati in Super 8 o in 16mm, foto mai pubblicate, registrazioni pirata realizzate dai suoi ammiratori in occasione di alcune delle sue performance, lettere intime o interviste dimenticate. Gran parte di questo materiale è stato utilizzato per una grande mostra organizzata a Parigi e per tre libri di recente o prossima pubblicazione: uno a cura delle Editions Assouline, “Maria By Callas”; un libro delle Editions La Martinière, “Callas confidential”; e un terzo volume a cura delle Éditions Fayard, con le lettere e i diari, “Maria Callas, mémoires, lettres et écrits”.

La colonna sonora è stata realizzata mettendo insieme registrazioni rare e inedite, ottenute da nastri rimasterizzati messi a disposizione da persone vicine alla Callas o da associazioni e club dei suoi fan. Una raccolta incredibile di immagini e suoni d'archivio, il 50% dei quali assolutamente inediti.

Nella versione francese del film, Fanny Ardant, che ha impersonato perfettamente la Callas in palcoscenico per Master Class e poi sul grande schermo in Callas Forever di Franco Zeffirelli, dà voce ai discorsi più intimi di Maria Callas.

Dopo Medea, girato da Pier Paolo Pasolini nel 1969, Maria by Callas segna il ritorno della Divina sul grande schermo. Il documentario di Tom Volf fa uscire la straordinaria cantante dal piccolo schermo televisivo per portarla nei cinema.

Per far rinascere l'immagine di Maria Callas ed essere sicuri che questo documentario incuriosisca tutte le generazioni, i giovani in particolare, il film è quasi interamente a colori. La vita della Callas viene vista sotto una nuova luce, colorata e vivace. La maggior parte del materiale d’archivio e delle foto ritrovate sono a colori. Tuttavia, parte di quello in bianco e nero è stato colorato per renderlo nuovamente attuale.

Ancora oggi Maria Callas resta tra gli artisti di musica classica più venduti al mondo, e la più apprezzata per le emozioni che trasmette attraverso il canto: la sua pagina Facebook ha oltre 600.000 'likes'. Eppure sappiamo pochissimo della vera Maria celata dietro 'la Callas'. Per tutta la vita si è sentita incompresa. Conosciamo la Voce del Secolo, la Divina delle copertine patinate e degli scandali, il personaggio pubblico frequentatore del jetset, la sua vita straordinaria, talvolta simile a un romanzo, talvolta ad un'opera tragica. Eppure nessuno mai ha scavato più a fondo. Il regista Tom Volf lo ha fatto e ci rivela un lato di lei completamente sconosciuto, mostrandoci il conflitto tra due diverse personalità, l'una desiderosa di una vita semplice, l'altra alla continua ricerca della fama planetaria: Maria e la Callas.