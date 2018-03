Voyage of Doctor Dolittle, Robert Downey Jr. svela il ricco cast di doppiatori

Di Federico Boni martedì 27 marzo 2018

Riprese imminenti per Voyage of Doctor Dolittle.

Direttamente via social Robert Downey Jr. ha svelato il ricchissimo cast di doppiatori che prenderanno parte a Voyage of Doctor Dolittle, diretto da Stephen Gaghan (Gold, Syriana) e sceneggiato da Tom Sheppard.

Ennesimo adattamento dei celebri libri di Hugh Lofting, il film andrà incontro alle riprese tra pochi giorni, a Londra, per poi uscire il 12 aprile 2019. Ad accompagnare Downey nel film saranno Rami Malek nei panni di Chee-Chee, il gorilla; Octavia Spencer nel ruolo di Dab-Dab, l'anatra; Kumail Nanjiani nel ruolo di Plimpton, lo struzzo; John Cena nei peli di Yoshi, l'orso polare; Marion Cotillard in quelli di Tutu, la volpe; Carmen Ejogo nei panni della leonessa e Craig Robinson in quelli del topo Fleming. Precedentemente erano stati annunciati Emma Thompson nel ruolo del pappagallo Polynesia; Selena Gomez voce di Betsy, la giraffa; Tom Holland nel ruolo di Jip, il cane; e Ralph Fiennes in quello di Barry, la tigre.

Nel 1967, con Rex Harrison mattatore, il primo adattamento (Il favoloso dottor Dolittle) diretto da Richard Fleischer, candidato a 9 premi Oscar e vincitore di due statuette. Nel 1998 il remake con Eddie Murphy, seguito nel 2001 dall'ovvio sequel.