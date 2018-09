Il mistero della casa del tempo: primo trailer italiano e locandine del fantasy di Eli Roth

Disponibili un primo trailer italiano e alcune locandine ufficiali del fantasy Il mistero della casa del tempo (The House with a Clock in Its Walls), film diretto dallo specialista in horror Eli Roth (Il giustiziere della notte) al suo primo film per famiglie.

Il film interpretato da Cate Blanchett, Owen Vaccaro, Renée Elise Goldsberry, Kyle MacLachlan e Jack Black arriverà nelle sale italiane il 31 ottobre.

La trama ufficiale:

Il film racconta l’avventura magica e misteriosa di un ragazzino di 10 anni, Lewis Barnavelt (Owen Vaccaro di "Daddy’s Home" e "Mother’s Day"), che si trasferisce a vivere nella casa vecchia e scricchiolante dell’eccentrico zio Jonathan (Jack Black di Jumanji: Benvenuti nella giungla e Piccoli Brividi). In questa strana dimora si nasconde un mondo segreto ricco di magie, misteri, streghe e stregoni che si rivelerà quando Lewis scoprirà che suo zio e la sua migliore amica Mrs Zimmerman (Cate Blanchett di Thor: Ragnarok e Il signore degli anelli) sono due potenti maghi che lo coinvolgeranno in una missione segreta: scoprire l’origine e il significato del ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte nei muri di casa...



La pellicola è l'adattamento cinematografico del romanzo "La pendola magica" del 1973 scritto da John Bellairs e illustrato da Edward Gorey.

Il cast è completato da Kyle MacLachlan, Owen Vaccaro, Colleen Camp, Renée Elise Goldsberry, Vanessa Anne Williams e Sunny Suljic.

Il film arriva nelle sale americane il 21 settembre.

Il film è prodotto da Eric Kripke con Brad Fischer (Shutter Island) di Mythology Entertainment e James Vanderbilt (Zodiac).

The House with a Clock in Its Walls segna una svolta importante per il regista Eli Roth conosciuto soprattutto come regista horror e titoli come Cabin in the Woods e Hostel. Roth è recentemente tornato nei cinema con il remake Il giustiziere della notte di Bruce Willis, che è stato accolto con recensioni contrastanti da fan e critica.

Per quanto riguarda il cast, Cate Blanchett ha diversi ruoli di stampo fantasy all'attivo, è stata la cattiva matrigna nel remake live-action Disney di Cenerentola, la malvagia dea Ela in Thor: Ragnarok e l'elfa Galadriel nelle trilogie Il signore degli anelli e Lo Hobbit.

Anche Jack Black non è estraneo al genere fantasy, l'attore ha recentemente impersonato lo scrittore R.L. Stine in Piccoli Brividi, ha doppiato Kung Fu Panda, viaggiato in quel di Lilliput nel film I fantastici viaggi di Gulliver e recitato nei panni di un personaggio dei videogiochi nel recente blockbuster Jumanji: Benvenuti nella giungla.

The House with a Clock in Its Walls arriva nei cinema americani il 21 settembre 2018.