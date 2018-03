Daphne & Velma: trailer dello spin-off live-action di Scooby-Doo

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 marzo 2018

Daphne & Velma: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sullo spin-off live-action di Scooby-Doo.

Disponibile un primo trailer di Daphne & Velma, lo spin-off live-action di Scooby-Doo. Il film è un direct-to-video che mostrerà le avventure delle due ragazze prima di unirsi alla Mystery Inc..

Il popolare franchise Scooby-Doo ruota attorno al cagnolone Scooby e ai suoi quattro amici adolescenti: Shaggy Rogers, Fred Jones, Daphne Blake e Velma Dinkley. Con la loro Mystery Inc. i quattro lavorano insieme per risolvere misteri di stampo sovrannaturale che però in genere coinvolgono una persona vestita da mostro o da fantasma. Le avventure del gruppo si sono estese ben oltre la serie di cartoni originale, Scooby-Doo! Dove sei tu? include ulteriori programmi tv, adattamenti live-action, fumetti, videogiochi e giocattoli. Scooby e la banda saranno anche ospiti prossimamente della serie tv Supernatural in un episodio crossover intitolato "ScoobyNatural".

Warner Bros. ha reso disponibile un primo trailer completo di Daphne & Velma. Il trailer mostra le due adolescenti che indagano su strani eventi nella loro scuola superiore, la Ridge Valley High. Apparentement i migliori studenti della scuola sono stati misteriosamente trasformati in "zombie senza vita", e Daphne e Velma sono determinate a cercare indizi e ad arrivare fino in fondo al caso. Daphne crede che un fantasma possa essere coinvolto, ma Velma insiste che i fantasmi non esistono. Nel trailer i fan potranno sentire Velma usare la sua battuta marchio di fabbrica: "Jinkies!"

A novembre è stato annunciato che Daphne & Velma avrebbe avuto Sarah Jeffery e Sarah Gilman come protagoniste nei panni ripettivamente di Daphne e Velma. Diretto da Suzi Yoonessi da una sceneggiatura scritta da Kyle Mack e Caitlin Meares, il film è prodotto da Jennifer e Ashley Tisdale e dalla loro casa di produzione, la Blondie Girl Productions. Il film vede protagonisti anche Vanessa Marano, Brian Stepanek, Stephen Ruffin ed Evan Castelloe.

Daphne & Velma uscirà negli States in digitale, DVD e Blu-ray il 22 maggio 2018.

Fonte: EW