Unsane: trailer italiano del thriller psicologico di Steven Soderbergh

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 marzo 2018

Unsane:: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film thriller di Steven Soderbergh nei cinema italiani dal 14 giugno 2018.

Il 14 giugno 2018 20th Century Fox porterà nei cinema italiani Unsane, il nuovo thriller psicologico che il regista Steven Soderbergh ha girato interamente in segreto e utilizzando un iPhone. Claire Foy interpreta una giovane donna di nome Sawyer Valentini, che sta cercando di affrontare un pericoloso stalker. Dopo essersi trasferita in una nuova città, continua a pensare che il suo stalker l'abbia seguita da Boston, e dopo aver cercato aiuto in gruppi di supporto per vittime di stalking, trova una struttura che lei pensa sarà in grado di aiutarla, ma si rivela un istituto pschiatrico in cui sarà trattenuta contro la sua volontà.

Nel trailer il personaggio di Claire Foy oltre a cercare di contattare le autorità per far sapere loro che è trattenuta contro la sua volontà, continua a a vedere il suo stalker (Joshua Leonard) e chiede aiuto a sua madre, interpretata da Amy Irving, che fa del suo meglio per far uscire sua figlia da questa struttura. Nel trailer anche brevi scorci di alcuni dei pazienti ricoverati con Sawyer interpretati da Juno Temple, Jay Pharoah e Aimee Mullins. Il cast di supporto comprende anche Erin Wilhelmi, Colin Woodell, Sarah Stiles e Polly McKee.

Questo film insieme a La truffa dei Logan segna il ritorno di Steven Soderbergh dietro la macchina da presa dopo un periodo di pausa dal grande schermo durata cinque anni, e anche un ritorno al genere thriller dopo Effetti Collaterali del 2013. Soderbergh dirige Unsane da una sceneggiatura di Jonathan Bernstein e James Greer, i cui crediti includono Larry the Cable Guy: Health Inspector e Operazione Spy Sitter. Durante la sua pausa dal grande schermo Soderbergh ha diretto tutti e 20 gli episodi della serie tv The Knick e l'intera stagione di sei episodi di Mosaic della HBO.

Claire Foy protagonista nel 2008 nel ruolo di Amy Dorrit della miniserie di successo Little Dorrit, ha esordito al cinema nel film L'ultimo dei templari del 2011 al fianco di Nicolas Cage. Altri ruoli di Foy includono Vampire Academy, Rosewater e serie tv come Crossbones e Wolf Hall, prima di approdare ad un altro ruolo da protagonista in The Crown di Netflix. Di recente l'attrice ha firmato per recitare nei panni di Lisbeth Salander in Quello che non uccide (The Girl in the Spider's Web), thriller basato sul libro di David Lagercrantz, scrittore e giornalista svedese noto come prosecutore della "Trilogia Millennium" di Stieg Larsson.