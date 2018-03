Tuo Simon: trailer italiano del film di Greg Berlanti

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 marzo 2018

Tuo Simon: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Greg Berlanti nei cinema italiani dal 30 agosto 2018.

Il 30 agosto 2018 20th Century Fox porta nei cinema italiani Tuo, Simon (Love, Simon), film basato sul romanzo "Non so chi sei, ma io sono qui (Simon vs. the Homo Sapiens Agenda)" di Becky Albertalli. Questo racconto acclamato dalla critica esplora il modo in cui un ragazzo farà di tutto per trovare la sua storia d'amore, anche se questo significa rivelare di essere gay alla sua famiglia e ai suoi amici.

Tutti meritano una grande storia. Ma per Simon (Nick Robinson), è complicato: non solo perché sono gli anni del liceo, ma anche perché custodisce un segreto che non sa come rivelare agli amici e alla famiglia. Per farlo e affrontare la paura, avrà bisogno di tutto il suo coraggio (e della sua ironia). Tuo, Simon è diretto da Greg Berlanti (Riverdale, The Flash, Supergirl), scritto da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger (This is Us) e prodotto da Wyck Godfrey e Marty Bowen (la saga di Twilight).

Il cast del film include anche Katherine Langford, Alexandra Shipp e Jorge Lendeborg Jr. come gli amici di Simon Leah Burke, Abby Suso e Nick Eisner; Jennifer Garner e Josh Duhamel vestono i panni dei genitori di Simon, Emily e Jack Spier; Talitha Eliana Bateman nel ruolo di Nora la sorella di Simon; Logan Miller è Martin Addison il clown della classe; Miles Heizer nei panni di Cal Price, ragazzo per cui Simon ha una cotta; Keiynan Lonsdale nei panni di Bram Greenfield e Tony Hale nel ruolo dell'eccentrico insegnante Mr. Worth. Nle cast c'è anche Colton Haynes che interpreta un personaggio di nome Kevin che non esiste nel libro, quindi è possibile che si tratti di un nuovo personaggio creato appositamente per questo adattamento cinematografico.

Il regista Greg Berlanti è meglio conosciuto per il suo lavoro sul piccolo schermo con le serie tv Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl, Black Lightning, Riverdale e Blindspot, ma non è estraneo al grande schermo con un debutto alla regia datato 2000 con la commedia Il club dei cuori infranti, seguita dalla commedia romantica del 2010 Tre all'improvviso con Katherine Heigl e Josh Duhamel. Berlanti è anche designato a dirigere un nuovo film del supereroe Booster Gold, progetto che è stato confermato non sarà collegato all'Universo Esteso DC.