Ready Player One: confermati "easter egg" di Star Wars e della serie tv Firefly

Di Pietro Ferraro mercoledì 28 marzo 2018

Astronavi di Star Wars e la serie tv Firefly saranno parte degli "easter egg" inclusi nel film "Ready Player One".

durante i tre anni di pre-produzione di Ready Player One si è svolto un'enorme lavoro per ottenere i diritti da diversi studios per poter utilizzare per i centinaia di "easter egg" presenti nel film. Secondo alcune fonti Steven Spielberg, che è uno dei migliori amici di George Lucas, non era stato in grado di ottenere i diritti da Disney e Lucasfilm di usare le immagini di Star Wars nell'adattamento dell'iconico romanzo di Ernest Cline. Queste voci si sono dimostrate infondate poiché lo stesso Spielberg ha confermato che Star Wars avrà un ruolo nel film Ready Player One.

Per chi ha familiarità con il romanzo di Cline, l'X-Wing Fighter gioca un ruolo fondamentale in Ready Player One, ma sarà presente nel film? Secondo Steven Spielberg, lo sarà sicuramente, anche se non è chiaro quanto sia grande la parte che l'iconica astronave da combattimento avrà su schermo. In una recente intervista, il leggendario regista ha affrontato le voci su Star Wars e ha indicato che ci saranno sicuramente alcuni "easter egg" nel film.

Se guardi con attenzione vedrai un R2-D2 da qualche parte, vedrai un X-Wing da qualche parte, ma non volevamo usare le principali icone culturali di nessuno dei film di Star Wars di Disney perché quelle sono in corso. Si tratta di qualcosa che fa davvero parte del nostro mondo contemporaneo in questo momento, e anche se è iniziato negli anni '80, fa ancora così tanto parte della nostra vita reale oggi nel 21° secolo. Così abbiamo chiesto alcuni elementi più piccoli e la Disney ci ha dato tutto ciò che abbiamo chiesto.

Steven Spielberg ammette che potrebbe essere necessario guardare con una certa attenzione per cogliere alcuni degli "easter egg" di Star Wars, ma sono lì. Per quanto riguarda la raccolta del resto delle proprietà, Steven Spielberg rivela che è stato piuttosto difficile raccogliere tutti i diversi franchise dagli studios. Come notato in precedenza, ci sono voluti quasi 3 anni per rintracciare tutto e assicurarsi i diritti per tutti gli "easter egg" che si trovano nel film. A quanto pare, il regista dice che volevano tutto, ed è rimasto sorpreso che tutti fossero tanto disponibili ad aiutare.

E' stato difficile perché eravamo così avidi nel volere così tanti riferimenti culturali negli anni '80 e '90, ma sai una cosa, hanno tutti collaborato. Abbiamo ottenuto 20th Century Fox e Universal e Paramount e Sony e Disney. Abbiamo avuto tutta la loro "Proprietà Intellettuale" e ci hanno permesso di creare "ester egg" dai loro stessi fenomeni culturali.

Oltre a Star Wars gli "easter egg" di Ready Player includeranno anche un cenno alla serie tv di culto Firefly di Joss Whedon. In particolare durante il film si potrà godere di un cameo dell'astronave Serenity. L'elenco completo degli "easter egg" di Ready Player One arriverà solo con l'uscita del film, e a giudicare dalle prime notizie ci vorrà un secolo per catalogarli tutti. Per fortuna i fan non dovranno preoccuparsi di individuare la nave del capitano Malcolm Reynolds di Nathan Fillion perché uno spot televisivo per il film ha già rivelato esattamente dove guardare.

Lo spot televisivo ha avuto un'attenzione particolare su Reddit, raffigurante un flusso di astronavi dirette verso un mondo lontano. Il segno che orbita attorno al pianeta rivela che è "The Distracted Globe", il nome della discoteca a gravità zero nel romanzo che ha un posto di rilievo nel marketing del film. Apparentemente il luogo in cui Parzival incontra e balla con Art3mis è stato reimmaginato per il come un pianeta separato. L'accesso al club richiede quindi un'astronave il che apre la porta ad una potenziale valanga di "easter egg" fantascientifici.

Nell'immagine in alto è ritratta una carovana di veicoli spaziali che fanno la loro discesa sul pianeta, inclusi cenni a Battlestar Galactica e la conferma come accennato da Spielberg che Ready Player One includerà "easter egg" di Star Wars. Ma la nave al centro dell'inquadratura è una vera star per molti fan della fantascienza, inconfondibile grazie alla sua silhouette e al posizionamento del motore. Trattasi della "Serenity", una nave trasporto di classe Firefly che si spera pilotata da almeno un personaggio dell'amata e prematuramente cancellata serie tv. La nave iconica può anche essere individuata durante la sequenza finale del film, quindi i fan più attenti dovranno tenere gli occhi bene aperti.

Ready Player One debutta nei cinema italiani il 28 marzo 2018.

Fonte: ScreenRant