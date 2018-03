Stasera in tv: "Forever Young" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 29 marzo 2018

Canale 5 stasera propone "Forever Young", commedia diretta da Fausto Brizzi e interpretata da Fabrizio Bentivoglio, Sabrina Ferilli, Stefano Fresi, Lorenza Indovina, Lillo, Teo Teocoli e Luisa Ranieri.





Cast e personaggi

Fabrizio Bentivoglio: Giorgio

Sabrina Ferilli: Angela

Stefano Fresi: Lorenzo

Lorenza Indovina: Stefania

Lillo: Diego DJ

Claudia Zanella: Marta

Teo Teocoli: Franco

Nino Frassica: Sacerdote

Pilar Fogliati: Marika

Luisa Ranieri: Sonia

Emanuel Caserio: Luca

Francesco Sole: Nick

Massimo Morini: DJ Fuck Radio

Riccardo Rossi: Ing. Fracassi

Anna Pettinelli: se stessa

Zero Assoluto: loro stessi





Trama e recensione

Oggi nessuno insegue più un sogno, un ideale o banalmente il denaro, tutti sono alla ricerca della giovinezza perduta. Se sei giovane sei “in”, se sei vecchio sei “out”. Questa è la storia di un gruppo di amici “Forever Young”, ambientata nell’Italia di oggi. L’avvocato FRANCO (Teo Teocoli) è un adrenalinico settantenne, appassionato praticante di sport e di maratona in particolare. La sua vita cambia quando scopre che sta per diventare nonno grazie a sua figlia MARTA (Claudia Zanella) e a suo genero LORENZO (Stefano Fresi) e che il suo fisico non è poi così indistruttibile. ANGELA (Sabrina Ferilli), un’estetista di 49 anni, ha una storia d’amore con LUCA (Emanuel Caserio), 20 anni, osteggiata dalla madre di lui, SONIA (Luisa Ranieri), sua amica. DIEGO (Lillo), DJ radiofonico di mezz’età, deve fare i conti con gli anni che passano e con un nuovo, giovanissimo e agguerrito, rivale (Francesco Sole). GIORGIO (Fabrizio Bentivoglio) ha 50 anni e una giovanissima compagna (Pilar Fogliati), ma la tradisce con una coetanea di 50 (Lorenza Indovina). Chi sceglierà quando si troverà messo alle strette?

Curiosità



Nel film ci sono cameo di Nino Frassica, Riccardo Rossi, gli Zero Assoluto e Anna Pettinelli.



Fausto Brizzi ha scritto per la tv numerose fiction e per il cinema una dozzina di film di grande successo per la regia di Neri Parenti. Notte prima degli esami, la sua opera prima come regista, è stato premiato ad una cinquantina di festival italiani e internazionali. Il film è stato il fenomeno cinematografico del 2006 incassando oltre 15 milioni di Euro al botteghino. Nel 2007 Brizzi ha vinto un Nastro d'Argento speciale come “personaggio dell'anno”. A febbraio 2009 è uscito in sala il suo terzo progetto come regista, la commedia corale Ex. Nel 2010 è uscito il film Maschi contro femmine, a cui ha fatto seguito nel febbraio 2011 Femmine contro maschi, entrambi candidati al Nastro d'Argento come Miglior Commedia. Ha realizzato anche il videoclip della canzone del film "Vuoto a perdere", brano interpretato da Noemi e scritto da Vasco Rossi e Gaetano Curreri. Ha scritto il soggetto ed ha collaborato alla sceneggiatura del film d'esordio di Massimiliano Bruno Nessuno mi può giudicare, campione d'incassi della stagione 2011. Nel 2012 è uscito Com’è bello far l’amore, commedia in 3D, a gennaio 2013 Pazze di me e Indovina chi viene a Natale e dopo Forever Young sono usciti il campione d'incassi Poveri ma ricchi (2016) e il sequel Poveri ma ricchissimi (2017).







La colonna sonora