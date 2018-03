Darkest Minds: trailer italiano del thriller fantascientifico dai produttori di "Stranger Things"

Di Pietro Ferraro giovedì 29 marzo 2018

Darkest Minds: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller fantascientifico di Jennifer Yuh Nelson.

20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di Darkest Minds. Il film arriva da Shawn Levy e Dan Levine, i produttori della serie tv Stranger Things. Questo primo trailer mostra un gruppo di ragazzi con poteri speciali in fuga dal governo, ma non sono i mutanti di X-Men.

Il trailer oltre ad includere elementi di Stranger Things e X-Men ricorda anche un po' la recente serie tv The Runaways della Marvel. Visti gli elementi della sceneggiatura, il film potrebbe rimepire il vuoto creatosi con lo slittamento del cinecomic New Mutants, recentemente rinviato all'estate 2019.

In Darkest Minds alcuni adolescenti sviluppano misteriosamente nuove e potenti abilità, vengono quindi dichiarati una minaccia dal governo e imprigionati. La sedicenne Ruby, uno dei giovani più potenti in circolazione, sfugge dal suo campo di detenzione e si unisce ad un gruppo di adolescenti in fuga che cercano un rifugio sicuro. Presto questa nuova famiglia si renderà conto che, in un mondo in cui gli adulti al potere li hanno traditi, la fuga non è sufficiente e dovranno orgnaizzare una resistenza, usando il loro potere collettivo per riprendere il controllo del loro futuro.

Il cast include Amandla Stenberg (Hunger Games), Mandy Moore (This is Us), Gwendoline Christie (Star Wars: Gli Ultimi Jedi), Harris Dickinson, Miya Cech e Patrick Gibson

Alla regia del film troviamo Jennifer Yuh Nelson, nota per il suo lavoro nel mondo dell'animazione, la regista ha diretto Kung Fu Panda 2 e Kung Fu Panda 3, con Darkest Minds che segna il suo debutto live-action. Il film scritto da Chad Hodge (Wayward Pines) è basato sull'omonimo romanzo "young adult" di Alexandra Bracken.