Cannes 2018 omaggia 2001: Odissea nello Spazio per i suoi 50 anni - presenta Christopher Nolan

Di Federico Boni mercoledì 28 marzo 2018

2001: Odissea nello Spazio celebrato a Cannes 2018.

Cannes 2018 vedrà per la prima volta Christopher Nolan sul red carpet, ma non per presentare un suo film. Il regista di Inception e Dunkirk sarà infatti sulla Croisette per celebrare il 50° anniversario di 2001: Odissea nello Spazio, capolavoro di Stanley Kubrick del 1968.

Il 12 maggio si terrà l'anteprima mondiale di una nuova stampa in 70mm della pellicola, in presenza della famiglia di Kubrick, tra cui la figlia Katharina Kubrick e la partner di lunga data Jan Harlan.

"Uno dei miei primi ricordi al cinema è legato a 2001: Odissea nello spazio di Stanley Kubrick, in 70mm, al Leicester Square Theatre di Londra, con mio padre", ha detto Nolan. "L'opportunità di essere coinvolti nel ricreare quell'esperienza per una nuova generazione e di introdurre la nostra nuova stampa in 70 mm del capolavoro di Kubrick in tutta la sua gloria analogica al Festival di Cannes è un onore e un privilegio".

La nuova stampa da 70 mm è stata realizzata grazie a nuovi elementi di stampa realizzati con il negativo della fotocamera originale, senza trucchi digitali, effetti rimasterizzati o modifiche revisioniste.

"Stanley Kubrick nella selezione ufficiale! È un grande onore per il Festival de Cannes ospitare la celebrazione del 50° anniversario di uno dei film più straordinari della storia del cinema e dare il benvenuto al Festival per la prima volta e Christopher Nolan, la cui presenza crea un prezioso legame tra passato e presente, senza il quale il cinema non avrebbe storia", ha detto il direttore del festival di Cannes Thierry Frémaux. "Attendiamo con impazienza questa esclusiva proiezione da 70 mm che dimostrerà, se fosse necessaria la prova, che il cinema è stato effettivamente inventato per il grande schermo".

Nolan parteciperà anche a un Masterclass domenica 13 maggio, durante il quale discuterà la sua pluripremiata filmografia e condividerà la sua passione per il lavoro di Stanley Kubrick. 2001: A Space Odyssey uscirà in 70mm negli States il 18 maggio 2018.

"Sono felice che Cannes abbia scelto di onorare il 2001: Odissea nello spazio", ha detto Christiane Kubrick. "Se Stanley fosse vivo oggi, sappiamo che ammirerebbe i film di Christopher Nolan. E così, a nome della famiglia di Stanley vorrei personalmente ringraziare Christopher per aver accettato di presentare questa proiezione molto speciale".

Fonte: HollywoodReporter