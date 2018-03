Deadpool 2: Lewis Tan confermato come il mutante Shatterstar

Di Pietro Ferraro giovedì 29 marzo 2018

Lewis Tan confermato come il mutante Shatterer nel sequel "Deadpool 2 - La seconda venuta" nei cinema dal 15 maggio 2018.

Il Lewis Tan delle serie tv Iron Fist e Into the Badlands ha utilizzato i social media per annunciare che in Deadpool 2 interpreta il mutante Shatterstar. L'attore Stefan Kapicic alias Colosso aveva confermato in una recente intervista che Shatterstar era nel sequel, ma non aveva menzionato chi avrebbe interpretato il personaggio. Kapicic in precedenza aveva confermato anche Terry Crews nel film che poi abbiamo appreso veste i panni del mutante Bedlam.

Deadpool 2: secondo trailer italiano esteso e nuovo poster italiano Ryan Reynolds torna nei panni del mercenario chiacchierone nel sequel "Deadpool 2" - Al cinema dal 15 maggio 2018.

L'attore e artista marziale Lewis Tan ha condiviso su Instagram una foto della X-Force in Deadpool 2 che si prepara a saltare da un elicottero guidata da Wade Wilson. L'attore ha accompagnato la foto con il messaggio: "La banda è tutta qui. Riconoscete qualcuno?".

Nei fumetti Shatterstar è strettamente legato al personaggio Cable di Josh Brolin. Shatterstar è un guerriero letale che è stato addestrato nelle arti marziali in un'altra dimensione, da dove il personaggio ha origine. La sua arma principale è una spada a doppia lama che può essere caricata per sprigionare onde d'urto devastanti. Il personaggio è anche noto per il suo peculiare costume bianco e un casco che può essere intravisto nella foto e nel trailer dietro al Bedlam di Terry Crews.

Per quanto riguarda l'altro personaggio misterioso sullo sfondo, è sicuramente il Bill Skarsgard del film IT, ma non è chiaro chi l'attore stia interpretando, si attende conferma ufficiale. Una teoria che circola è che Skarsgard interpreta Rictor, un mutante che nei fumetti credeva che Cable fosse il responsabile della morte di suo padre. È questa trama che lo ha portato ad unirsi alla X-Force. In realtà nei fumetti era il clone di Cable, Stryfe, responsabile della morte di Rictor. Sempre nei fumetti Rictor e Shatterstar hanno una relazione.

Deadpool 2 arriva nei cinema italiani il 15 maggio 2018.