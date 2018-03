Sharknado 6 concluderà il folle franchise con tornado e squali volanti

Di Pietro Ferraro giovedì 29 marzo 2018

Syfy annuncia che Sharknado 6 sarà l'ultimo capitolo del franchise con tornado e squali volanti.

Syfy ha deciso che Sharknado 6 sarà l'ultima puntata del folle franchise targato Syfy / The Asylum. In pochi hanno intuito le potenzialità del franchise Sharknado valorizzate da un marketing strategico e una forte presenza sui social media. Sharknado è diventato così un piccolo fenomeno da quasi un milione e mezzo di spettatori.

Sharknado 4: recensione Quarto capitolo per la serie di film "disaster-horror" Sharknado prodotta da Syfy e The Asylum.

Lo Sharknado originale ha generato il sequel Sharknado 2: The Second One del 2014 che ha sfiorato i 4 milioni di spettatori. Da quel picco la saga ha subito un inevitabile parabola discendente con Sharknado 5: Global Swarming dello scorso anno che ha registrato 1,9 milioni di spettatori, un ridimesionamento che SyFy ha colto come il segno di un disamoramento degli spettatori arrivando alla decisione di dare alla serie un gran finale.

Il capitolo finale vedrà il ritorno di Ian Ziering nei panni dell'eroico cacciatore di sharknado Finn. Sharknado 6 riprenderà dal finale di Sharknado 5, in cui Finn è visto camminare da solo su una Terra devastata dagli Sharknado, apparentemente destinato a non rivedere mai più la sua famiglia. Questo fino a quando Dolph Lundgren si presenta, rivelando di essere la versione adulta del figlio di Finn, Gil, e offrendo a suo padre la possibilità di viaggiare nel tempo per sistemare le cose. Finn avrà il compito di fermare il primissimo Sharknado, riscrivendo la storia per salvare sia i suoi cari che il pianeta.

Oltre a Ian Ziering è confermato anche il ritorno di Tara Reid, Cassie Scerbo e Vivica A. Fox. Il regista Anthony C. Ferrante, regista di tutti i precedenti film di Sharknado, tornerà al timone di Sharknado 6. Naturalmente ci saranno anche una miriade di cameo di celebrity, elemento che è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica per il franchise. Sharknado 6 arriverà il 25 luglio su Syfy.

Fonte: TV Line