Keeper of the Diary, Reed Morano porta al cinema la storia del diario di Anna Frank

Di Federico Boni giovedì 29 marzo 2018

Reed Morano pronta al decollo cinematografico dopo il boom televisivo.

40enne regista americana vincitrice di un Emmy grazie alla serie The Handmaid's Tale, Reed Morano è in trattative per dirigere "Keeper of the Diary", film che porterebbe in sala la storia di Anna Frank.

Una pellicola Fox Searchlight che si concentrerebbe sulla ricerca di un editore da parte di Otto Frank, padre di Anna, per pubblicare il famigerato 'diario' che l'adolescente scrisse mentre si nascondeva dai nazisti. L'uomo trovò un alleato in Barbara Zimmernan, editore che ha poi co-fondato The New York Review of Books. iew of Books.

Kenneth Branagh era stato precedentemente legato al progetto in qualità di protagonista e regista. La

Fox Searchlight ha vinto ad un'asta l'ambita sceneggiatura di Evan Kilgore e Samel Franco. Matti Leshem e Lynn Harris produrranno il tutto, con la Morano che tornerebbe al cinema 3 anni dopo Meadowland - Scomparso.

