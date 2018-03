Ready Player One: la colonna sonora ufficiale del film di Steven Spielberg

Di Pietro Ferraro giovedì 29 marzo 2018

Ready Player One ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del film di Steven Spielberg.

Uno dei film più attesi dell'anno, il Ready Player One di Steven Spielberg, ha fatto il suo debutto nei cinema italiani portando sullo schermo il poliedrico universo virtuale, contaminato da cultura pop e immaginario anni '80, creato dallo scrittore Ernest Cline.

Oltre ad una moltitudine di "easter egg" sparsi nel film, il regista Steven Spielberg ha voluto una colonna sonora all'insegna della nostalgia canaglia, e così ha reclutato Alan Silvestri, compositore che ha dato il suo contribuito all'immaginario anni '80 musicando classici come Ritorno al futuro, Predator, Navigator e All'inseguimento della pietra verde.

La colonna sonora composta da Silvestri per Ready Player One punta a sonorità di ampio respiro tipiche delle produzioni di John Williams. In origine c'era proprio Williams designato alle musiche di Ready Player One, ma il compositore premio Oscar già impegnato con le musiche del film The Post di Steven Spielberg ha preferito passare la mano, sostituito da Silvestri.

Il film include anche musica degli anni '70 e '80 inclusa nella compilation Ready Player One: Songs From The Motion Picture con brani come "I Wanna Be Your Lover" di Prince, "Blue Monday" di New Order e "Stayin 'Alive" dei Bee Gees.

Le musiche originali del film:

1. The Oasis

2. "Hello, I’m James Halliday"

3. “Why Can't We Go Backwards?”

4. An Orb Meeting

5. Real World Consequences

6. Sorrento Makes An Offer

7. Welcome To The Rebellion

8. High 5 Assembles

9. Orb of Osuvox

10. Sorrento Punked

11. Wade's Broadcast

12. Arty On The “Inside”

13. Looking For A Truck

14. She Never Left

15. Last Chance

16. “Get Me Out Of This”

17. “Hold On To Something”

18. “This Is Wrong”

19. “What Are You?”

20. “There’s Something I Need To Do”

21. Ready Player One (Main Title)

22. Ready Player One (End Credits)

Le canzoni del film:

1. “I Wanna Be Your Lover” - Prince

2. “Everybody Wants To Rule The World” - Tears For Fears

3. “Just My Imagination (Running Away With Me)” - The Temptations

4. “Stand On It” - Bruce Springsteen

5. “One Way Or Another” - Blondie

6. “Can't Hide Love” - Earth, Wind & Fire

7. “Blue Monday” - New Order

8. “Stayin' Alive” - Bee Gees

9. “We're Not Gonna Take It” - Twisted Sister

10. “You Make My Dreams” - Daryl Hall & John Oates

11. “Pure Imagination” Bryan Nguyen feat. Merethe Soltvedt