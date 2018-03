Ready Player One: gadget, t-shirt e action figures del film di Steven Spielberg

Di Pietro Ferraro giovedì 29 marzo 2018

Ready Player One ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone una selezione del merchandise ufficiale ispirato al film di Steven Spielberg.

Ready Player One è finalmente approdato nei cinema italiani e il film di Steven Spielberg si è rivelato una fantasmagorica avventura fantascientifica per tutte le età, riportando anche Spielberg ad un cinema e ad un immaginario, quello degli anni '80, che lo stesso regista ha contribuito a forgiare sia in veste di regista che di produttore con la usa iconica Amblin Entertainment.

Ready Player One: recensione del film di Steven Spielberg Tye Sheridan, Olivia Cooke e Ben Mendelsohn protagonisti del film di Steven Spielberg. Leggete la nostra recensione di Ready Player One

La cultura pop è un elemento centrale sia del film che del libro originale con "easter egg" e riferimenti a profusione che terranno occupati i fan per mesi, in una sorta di caccia al tesoro proprio come quella che affrontano i protagonisti del film.

Per i patiti del merchandise, e per chi vuol portarsi a casa un pezzetto dell'universo virtuale di Ernest Cline ricreato da Steven Spielbeg sul grande schermo, andiamo a proporvi una selezione del corposo merchandise ispirato al film, che come di consueto spazia da classici come tazze e t-shirt, passando per le action figures fino ad oggettini di pregio come stilose lampade a tema.

Per quanto riguarda le action figures ufficiali ci ha pensato FUNKO a fornire ai fan ritratti dei personaggi principali del film popolari con statuine in pvc della linea POP!, a cui si aggiunge un set di 4 action figures classiche articolate e accessoriate da circa 9 cm di Parzival, Art3mis, Aech e I-Rock. FUNKO ha anche dedicato un ulteriore set-pack con tre repliche delle chiavi che appaiono nel film (rame, giada e cristallo).

Fonte: Entertainment Earth / Paladone / Funko / All Posters