Ex Libris - The New York Public Library: trailer italiano del documentario al cinema il 23, 24 e 25 aprile

Di Pietro Ferraro giovedì 29 marzo 2018

Ex Libris - The New York Public Library: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Stephen Chbosky nei cinema italiani il 23, 24 e 25 aprile 2018.

Arriva nelle sale italiane il 23, 24 e 25 aprile in occasione della "Giornata del libro e del diritto d'autore" patrocinata dall'UNESCO (23 aprile) Ex Libris - The New York Public Library, il nuovo documentario di Frederick Wiseman che ci porta a scoprire una delle istituzioni culturali più importanti del mondo, la Biblioteca Pubblica di New York.

Venezia 2017, EX LIBRIS - The New York Public Library: recensione del documentario di Frederick Wiseman Dopo il recente Leone d'oro alla carriera, Frederick Wiseman approda per la prima volta in Concorso alla Mostra. Leggete la nostra recensione di EX LIBRIS - The New York Public Library

Il film, che è stato presentato in anteprima mondiale in Concorso al Festival di Venezia 2017 dove ha vinto il premio FIPRESCI ed è stato successivamente designato come Film della Critica del Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani – SNCCI, sarà distribuito da I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection nell’ambito delle I Wonder Stories.

Dal maestro del documentario Frederick Wiseman, Ex Libris - The New York Public Library è un inedito sguardo dietro le quinte della New York Public Library, una delle più grandi istituzioni culturali del mondo, luogo di accoglienza, scambio culturale e apprendimento. Con 92 divisioni sparse per Manhattan, il Bronx e Staten Island, la Biblioteca pubblica di New York ambisce a essere una risorsa per tutti gli abitanti di questa città sfaccettata e cosmopolita e semplifica il credo profondamente americano del diritto individuale di sapere e di essere informato. Con le sue attività, la Biblioteca giorno dopo giorno stimola l’apprendimento, promuove la conoscenza e rafforza il senso di inclusione e di comunità. Nell’America di Trump, è probabilmente non solo l’istituzione più democratica, ma anche quella ideologicamente più importante. Il suo messaggio, oggi quanto mai attuale, è chiaro e potente: qui dentro, chiunque è il benvenuto.

Ho scelto di fare un film sulla Biblioteca pubblica di New York perché è un’istituzione culturale importante della città di New York grazie alla varietà dei suoi archivi, libri, film, drammi, arte e collezioni d’arte. La biblioteca principale e le sue 92 divisioni a Manhattan, Bronx e Staten Island, oltre ai normali compiti di una biblioteca, sono diventate centri per le comunità che offrono diversi corsi: economia, programmazione per computer, lingue, programmi educativi dopo-scuola e insegnamento per adulti. La biblioteca è la più democratica delle istituzioni. Tutti sono i benvenuti e tutte le razze, etnie e classi sociali sono partecipanti attivi nella sua vita. Frederick Wiseman - Regista

Le proiezioni saranno precedute da una video-introduzione di Antonello Dose e Marco Presta, voci di Radio2, conduttori de "Il ruggito del coniglio".