Vedi di non Morire, Gore Verbinski dirige Sebastian Stan

Di Federico Boni giovedì 29 marzo 2018

Gore Verbinski torna sul set con un thriller tratto da un romanzo di Josh Bazell.

Gore Verbinski dirigerà Sebastian Stan nel thriller Beat the Reaper, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo scritto da Josh Bazell arrivato in Italia con il titolo Vedi di non Morire, edito da Einaudi. Parola di The Tracking Board.

A produrre la pellicola la Appian Way di Leonardo DiCaprio, interessato al progetto dal lontano 2009. Inizialmente proprio DiCaprio avrebbe dovuto indossare gli abiti del protagonista, ora passati a Stan.

Protagonista del romanzo scritto da Bazell è Peter Brown, ex killer entrato in un programma di protezione governativo grazie al quale la mafia fa il suo ingresso tra le corsie di un famigerato ospedale di Manhattan. Quando Peter va come ogni mattina al lavoro in ospedale, non sa che la Grande Mietitrice lo aspetta, sotto le vesti di un paziente moribondo che è un suo vecchio conoscente di mafia. Se il paziente muore, il passato di Peter tornerà a galla. E questo non può accadere. Perché Peter è anche Pietro Brwna detto Orso, ex affiliato (ma per bontà d'animo) alla famiglia Locano. In questi anni in ospedale Peter è diventato il medico-eroe che abbiamo sempre sognato: cinico iconoclasta dal cuore d'oro che infrange ogni regola pur di salvare una vita... La sua lotta all'ultimo sangue con la Grande Mietitrice sta per cominciare, e diventa tutt'uno col desiderio irresistibile di saldare una volta per tutte i conti con la famiglia Locano.

A sceneggiare il tutto Brian Koppelman e David Levien (Ocean's Thirteen, Billions), con la New Regency, che ha in precedenza lavorato con Verbinski in A Cure for Wellness, al fianco della Appian Way.

Fonte: Comingsoon.net