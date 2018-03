James Wan per Tommyknocker di Stephen King

Di Federico Boni venerdì 30 marzo 2018

Un altro classico di Stephen King diventa film.

Hollywood torna a saccheggiare Stephen King grazie a Tommyknocker, romanzo del 1987 arrivato in Italia con il titolo Le creature del buio. Proprio come It, anche Tommyknocker divenne miniserie TV, nel 1993.

Ebbene secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Tommyknocker sbarcherà al cinema grazie a James Wan e Roy Lee, produttore proprio di It.

Siamo nel New England. Camminando nel bosco dietro casa, Roberta Anderson inciampa in un oggetto di metallo che spunta dal terreno. Un oggetto strano, inamovibile. Incuriosita, la ragazza inizia a scavare per disseppellirlo, dapprima con cautela, poi con un accanimento crescente. È così che scopre un'astronave sepolta da milioni di anni, che vibra ancora debolmente. Non sa che si tratta di una minaccia agghiacciante che trascinerà gli abitanti di Haven in un incubo, asservendoli al volere dei misteriosi Tommyknocker.

Tommyknocker è il secondo libro di Stephen King più venduto nella sua versione rilegata.

Fonte: Comingsoon.net