2001: Odissea nello Spazio - nuove action figures del film di Stanley Kubrick

Executive Replicas e Medicom Toy annunciano action figures ufficiali e repliche in scala delle tute spaziali del classico "2001: Odissea nello Spazio" di Stanley Kubrick.

2001: Odissea nello spazio compie 50 anni e per celebrare l'evento il cult di Stanley Kubrick, pietra miliare della fantascienza, tornerà nei cinema americani e avrà una speciale proiezione al Festival di Cannes in maggio. Il film fruirà di una copia in 70mm curata personalmente dal regista Christopher Nolan, che farà la gioia dei puristi, che potranno godere del capolavoro di Kubrick sul grande schermo senza interventi che avrebbero potuto snaturarne l'impatto e l'esperienza originali.

Per celebrare il 50° anniversario di 2001: Odissea nello spazio, Executive Replicas e Medicom Toy annunciano action figures e repliche in scala delle tute spaziali ispirate al film.

Executive Replicas ha realizzato due action-doll in scala 1:6 (30 cm di altezza) che ritraggono il Dr. Frank Poole (interpretato da Gary Lockwood) e il Dr. Dave Bowman (interpretato da Keir Dullea), gli astronauti in viaggio verso Giove a bordo dell'astronave Discovery One, con la supervisione dell'intelligenza artificiale HAL 9000. Poole è ritratto nella sua tuta spaziale gialla e Bowman nella sua tuta spaziale arancione, repliche fedeli nel dettaglio al design delle tute spaziali create per il film. Per quanto riguarda il volto delle figures, le teste sono state realizzate in uno stile anni '60.

Contenuto della confezione:

Figures Dott. Frank Poole / Dr. Dave Bowman

Serbatoio di ossigeno

Unità di controllo frontale

Casco spaziale con tubi di collegamento

Anelli di connessione in metallo

Mani guantate intercambiabili

Mani regolari intercambiabili

Tuta da astronauta rimovibile

Stivali spaziali

Stand con logo stampato

Executive Replicas ha voluto ampliare il suo tributo al cult di Kubrick proponendo ai fan ulteriori tre set con tre tute spaziali di colori alternativi senza figures incluse. I set includono tute spaziali di colore blu, bianco e nero (versioni sempre ispirate ai concept del film) complete di stivali spaziali, mani guantate e intercambiabili, un casco rimovibile con tubi di collegamento e anelli di connessione metallici, un serbatoio di ossigeno con unità di controllo frontale e un supporto con logo stampato.

Concludiamo con un'altra coppia di action-doll da circa 16cm di altezza, sempre ispirate ai due astronauti di 2001: Odissea nello spazio. Stavolta si tratta di figures Medicom Toy della linea MAFEX, più abbordabili per prezzo (75$), ma con caschi e tute non rimovibili. Le figures includono un set di mani intercambiabili e una base con supporto.

