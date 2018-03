Jurassic World 3, torna Colin Trevorrow alla regia

Di Federico Boni venerdì 30 marzo 2018

Steven Spielberg ha annunciato Colin Trevorrow regista di Jurassic World 3.

Star Wars 9: Colin Trevorrow abbandona, Rian Johnson possibile rimpiazzo Di Pietro Ferraro mercoledì 6 settembre 2017 Star Wars 9 perde Colin Trevorrow, Rian Johnson in pole-position per sostituirlo. Steven Spielberg ha confermato ad Entertainment Weekly che Colin Trevorrow, regista di Jurassic World, tornerà in cabina di regia per il 3° capitolo. Merito anche del suo addio a Star Wars: Episodio IX, che segnerà il ritorno di J.J. Abrams. J.A. Bayona ha diretto Jurassic World: Fallen Kingdom, in uscita il 22 giugno 2018.

"Colin Trevorrow scriverà e dirigerà il terzo capitolo di "Jurassic World", ha detto Spielberg, che farà ancora una volta da produttore esecutivo per il sesto capitolo della saga. Jurassic World 3 uscirà al cunema l'11 giugno 2021. Al fianco di Spielberg e Trevorrow in cabina produttiva Frank Marshall e Pat Crowley, mentre Emily Carmichael (Pacific Rim Uprising, The Black Hole) si occuperà dello script insieme a Colin.

Sul set dell'imminente sequel Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da James Cromwell, Ted Levine, Justice Smith, Geraldine Chaplin, Daniella Pineda, Toby Jones, Rafe Spall, BD Wong e Jeff Goldblum.

Fonte: Comingsoon.net