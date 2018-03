Bill & Ted 3, Keanu Reeves e Alex Winter confermano il sequel

Di Federico Boni venerdì 30 marzo 2018

30 anni dopo l'originale Keanu Reeves e Alex Winter torneranno in sala con Bill & Ted 3.

30 anni dopo Bill & Ted's Excellent Adventure di Stephen Herek, Keanu Reeves e Alex Winter hanno confermato ad EW che il 3° capitolo della 'saga' si farà, 28 anni dopo il sequel 'Un mitico viaggio'.

Chris Matheson e Ed Solomon, ovvero i due sceneggiatori del film originale, sono al lavoro su questo script da oltre 10 anni, rimasto in un limbo a causa di svariati problemi produttivi. Bill & Ted Face the Music il titolo del 3° capitolo, che vedrebbe Keanu ed Alex in stile 'Il Canto di Natale', perché costretti a fare un bilancio delle rispettive vite in modo da non vivere con rimpianti.

Steven Soderbergh produrrà la pellicola insieme a Scott Kroopf, con Dean Parisot in cabina di regia.

Fonte: Comingsoon.net