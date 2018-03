Arnold Schwarzenegger dopo l'intervento al cuore: "'I'm back"

Di Pietro Ferraro sabato 31 marzo 2018

Arnold Schwarzenegger in condizioni stabili dopo l'intervento al cuore.

L'attore ed ex governatore della California Arnold Schwarzenegger ha subito un intervento chirurgico d'emergenza a cuore aperto, dopo che un intervento chirurgico sperimentale subito in passato ha avuto alcune complicazioni. Schwarzenegger in precedenza aveva subito un intervento al cuore nel 1997, quando i medici sostituirono una valvola aortica. L'attore decise da solo di sottoporsi all'intervento chirurgico perché era giovane, anche se i medici decisero allora che non era un problema di salute urgente. All'epoca Schwarzenegger mantenne segreto quell'intervento alla sua moglie di allora, Maria Shriver. L'attore le disse che sarebbe andato in vacanza in Messico invece di parlarle dell'intervento al cuore. Maria Shriver era in dolce attesa all'epoca e Schwarzenegger non voleva darle preoccupazioni e le parlò dell'intervento solo al suo ritorno dal Messico.

La procedura era sostituire una valvola polmonare che era stata originariamente sostituita a causa di un difetto cardiaco congenito nel 1997. Quella valvola sostituita nel 1997 non è mai stata pensata per essere permanente ed è andata ben oltre alla sua aspettativa di vita, così si è scelto di sostituirla ieri con una valvola aortica trans-catetere meno invasiva. Durante quella procedura è stato preparato un team di chirurgia a cuore aperto...nel caso in cui la procedura con la valvola aortica trans-catetere non potesse essere eseguita.

Secondo quanto riportato dal sito TMZ, l'operazione avrebbe richiesto diverse ore, ma Schwarzenegger è rimasto per tutto il tempo in condizioni stabili. Arnold Schwarzenegger non ha mostrato segni di stanchezza la scorsa settimana in un evento a Los Angeles, dove ha parlato della sua visione del futuro per il Partito Repubblicano. L'attore e il presidente Donald Trump hanno avuto uno scontro pubblico da quando Trump è entrato in carica, e Schwarzenegger non ha potuto fare a meno di lanciare una stoccata a Trump mentre parlava ai repubblicani a Los Angeles. Ha detto che gli elettori erano alla ricerca di risposte reali, ma che l'attuale partito repubblicano "sta dando loro solo scontri su Twitter". L'attore si stava ovviamente riferendo del fascino di Trump per le esternazioni sulla popolare piattaforma di social media. Schwarzenegger ha concluso il suo discorso al Party Repubblicano (GOP) affermando di non aver paura di porre domande difficili per arrivare in fondo alle questioni più importanti.

Quando le notizie si diffusero sul primo intervento al cuore subito da Arnold Schwarzenegger nel 1997, molti all'epoca pensarono che fosse dovuto all'uso, ammesso dallo stesso Schwarzenegger, di steroidi. L'attore però ha minimizzato quell'ipotesi e ha sempre sostenuto che si trattava di una condizione congenita.

Attualmente Schwrzenegger sta affrontando la fase post-operatoria in condizioni stabili, le sue prime parole al risveglio dall'anestesia sono state "I'm Back", l'iconica battuta del film Terminator.

Fonte: TMZ