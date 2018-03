Cargo: trailer del dramma zombie con Martin Freeman

Di Pietro Ferraro sabato 31 marzo 2018

Cargo: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul dramma post-apocalittico con Martin Freeman disponibile su Netflix dal 18 maggio 2018.

Dopo la serie tv The Walking Dead, il genere "zombie" è stato in qualche modo sdoganato al grande pubblico e da genere di nicchia qual'era, ora attira anche una fetta di spettatori "generalista" che ha reso i produttori più inclini ad investire sul genere. Ora sulla scia del Maggie con Arnold Schwarzenegger arriva Cargo, un altro dramma con zombie che vede protagonista Martin Freeman nei panni di un padre che cerca disperatamente di trovare una casa per la figlia neonata.

Contagious (Maggie): recensione in anteprima La recensione di Blogo del dramma zombie con Arnold Schwarzenegger e Abigail Breslin.

Cargo è ambientato nell'Australia rurale e segue Andy, un padre in corsa contro il tempo dopo essere stato contagiato dal virus che sta spazzando via l'umanità. Andy dalla morte della moglie, e dopo aver contratto il virus, è alla disperata ricerca di persone che potrebbero prendersi cura di sua figlia, e dispone di sole 48 ore per riuscire a metterla in salvo e darle un futuro.

Il cast del film include anche Anthony Hayes, Caren Pistorius, David Gulpilil, Susie Porter, Kris McQuade, Bruce R. Carter e Natasha Wanganeen.

Cargo è diretto da Yolanda Ramke e Ben Howling che hanno ampliato un loro cortometraggio del 2013. Il film fruirà di un'anteprima al Tribeca Film Festival il prossimo mese, e dato che Netflix ne ha già acquisito i diritti, il film sarà disponibile in streaming a partire dal 18 maggio.