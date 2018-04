Naruto: aggiornamenti sul film live-action dal regista Michael Gracey

Di Pietro Ferraro domenica 1 aprile 2018

Il regista Michael Gracey fornisce un "update" sul live-action di Naruto.

Nel 2015 Lionsgate ha confermato che era in sviluppo un film live-action ispirato al popoplare manga e anime Naruto con a bordo Michael Gracey, regista del recente musical The Greatest Showman. Da quell'annuncio non ci sono stati aggiornamenti, ma ora è lo stesso Gracey ha fornire qualche nuovo dettaglio sullo sviluppo del progetto.

In un'intervista con il sito Collider, il regista non solo ha confermato il progetto in sviluppo, ma Gracey ha affermato che Naruto potrebbe essere addirittura il suo prossimo film.

Gracey ha spiegato anche il perché si è deciso per un approccio così cauto al materiale originale e rivelato perché ha ritenuto che fosse importante lavorare al film con il creatore di Naruto, Masashi Kishimoto.

Così tanti adattamenti hollywoodiani di serie manga davvero popolari non sono andati proprio bene, e per me quello che era veramente importante era che se volevo fare Naruto, e se volevo che funzionasse davvero, avrei dovuto lavorare con Kishimoto e ottenere una sceneggiatura di un livello tale che lui lo avrebbe guardato e ne sarebbe stato entusiasta.

Gracey è poi entrato nel dettaglio per quanto riguarda lo status effettivo del progetto.

Stiamo ancora lavorando alla sceneggiatura e fino a che la sceneggiatura non è ad un livello di cui sono entusiasta, non ho alcun interesse a distruggere un franchise meraviglioso, come è successo in precedenza. A questo punto non si entrerà in produzione finché non avremo una sceneggiatura che entusiasmi tutti.

Gli anime rivisitati in formato live-action dagli americani hanno sempre avuto enormi problemi con il materiale originale, si è passato dall'inguardabile, vedi il famigerato Dragonball Evolution al deludente, vedi i recenti Death Note e Ghost in the Shell dove si è finito in toto o in parte per snaturare il materiale originale trasformando l''operazione in un bizzaro ibrido. Con il Death Note americano si è stravolta l'origine nipponica dell'originale ad uso e consumo di un pubblico occidentale (al pari di spacciare hamburger per sushi), mentre per il Ghost in the Shell con Scarlett Johansson dopo una prima parte visivamente intrigante e rispettosa del capolavoro anime di Mamoru Oshii, la storia nella seconda parte se ne andata per i fatti suoi, tradendo completamente l'anima del manga originale di Masamune Shirow. Naturalmente non è detto che se fossero i giapponesi a realizzare l'adattamento live-action di Naruto ci sia una qualche certezza di riuscita, basta dare un'occhiata al recente Fullmetal Alchemist che si è rivelato l'ennesima delusione. Insomma il terreno per questo genere adattamenti è sin troppo insidioso e dopo l'orrido Dylan Dog americano possiamo davvero aspettarci di tutto.

