Armada, la Universal adatta il 2° romanzo di Ernest Cline

Di Federico Boni martedì 3 aprile 2018

Ancora videogiochi e citazioni pop anni '80 per Armada di Ernest Cline.

Dopo Ready Player One, pubblicato nel 2011 e arrivato al cinema lo scorso weekend con Steven Spielberg alla regia, Hollywood torna a saccheggiare Ernest Cline con il suo 2° romanzo. Armada, edito nel 2015, mai visto in Italia e pronto a diventare cinema grazie alla Universal. Parola dell'Hollywood Reporter.

Dan Mazeau (Wrath of the Titans, Flashpoint) si occuperà dello script, per un adattamento che lo studios ha in lavorazione da ben 6 anni. Già nel 2012, ovvero 3 anni prima che Armada uscisse nelle librerie d'America, la Universal ne aveva acquistato i diritti. Peccato che la critica, così come le vendite, sia stata poco benevola nei confronti dell'opera seconda di Cline, non all'altezza del celebre predecessore.

Protagonista della storia Zack Lightman, un liceale che scopre come il suo videogioco che ama tanto, Armada per l'appunto, non sia altro che uno strumento per prepararsi ad un'ormai prossima invasione aliena. Anche questo romanzo, esattamente come Ready Player One, è trainato da un fiume di citazioni pop (comprese le più ovvie che riguardano Navigator, Giochi Stellari ed Ender's Game), abbracciando e sovvertendo le convenzioni di fantascienza.

