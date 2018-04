Fox Searchlight, accordo in esclusiva con Guillermo Del Toro

Di Federico Boni martedì 3 aprile 2018

Sarà la Fox Searchlight a produrre e distribuire i film scritti, diretti o prodotti da Guillermo Dell Toro.

Vinto tutto quel che c'era da vincere con The Shape of Water, ovvero un Leone d'Oro, 2 Golden Globe, 3 Bafta e 4 premi Oscar, compresi quelli al miglior film e alla miglior regia, Fox Searchlight e Guillermo Del Toro hanno siglato un accordo in esclusiva, come annunciato oggi dai presidenti dello studios Stephen Gilula e Nancy Utley.

Questo nuovo accordo andrà a coprire i progetti cinematografici in live-action che saranno scritti, prodotti e / o diretti da Del Toro. Fox Searchlight sta infatti dando vita ad una nuova etichetta, che presto verrà ufficializzata e che andrà ad interessarsi a generi come l'horror, lo sci-fi e il fantasy, compresi quelli prodotti e curati da Del Toro, i cui film saranno finanziati, commercializzati e distribuiti da Fox Searchlight Pictures.

Del Toro ha dichiarato:

"Per molto tempo ho sperato di trovare un ambiente in cui poter distribuire, coltivare e produrre nuove realtà di genere intelligenti, canalizzando la mia originalità. In Fox Searchlight ho trovato una vera casa per la produzione live-action: una partnership basata sul duro lavoro, sulla comprensione reciproca e, soprattutto, sulla fiducia. Dopo la meravigliosa esperienza che ho avuto con Fox Searchlight in The Shape of Water, sono onorato di avere l'opportunità di poter proseguire questa relazione. Sono più che grato a Nancy, Steve, David e Matthew per la loro fiducia espressa e per essersi uniti a me in questa avventura".

Il primo film in programma sarà Antlers, storia di un insegnante di scuola elementare che accoglie uno studente in difficoltà che ospita un misterioso segreto famigliare dalle mortali conseguenze. Il film sarà diretto da Scott Cooper con una sceneggiatura scritta da Nick Antosca e Henry Chaisson, basata sul racconto breve The Quiet Boy dello stesso Antosca. Del Toro, David Goyer e J. Miles Dale produrranno, con Kevin Turen produttore esecutivo.

Fonte: Comingsoon.net