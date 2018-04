Ricomincio da Capo, Andie MacDowell affossa il reboot/sequel: 'Bill Murray non lo farà mai'

Di Federico Boni martedì 3 aprile 2018

Un classico anni '90 che fortunatamente rimarrà classico anni '90.

A breve di nuovo in sala con Love After Love di Russell Harbaugh, Andie MacDowell si è concessa un'intervista all'Hollywood Reporter in cui ha chiuso definitivamente l'ipotesi reboot/remake di un cult anni '90. Ricomincio da Capo.

"La gente dice sempre 'facciamo un nuovo Ricomincio da Capo'. Prima di tutto, Bill Murray non lo farà mai, quindi potete dimenticarlo. Lo conosco. Non lo farà".

Poche parole ma buone per spegnere sul nascere qualsiasi rumor legato ad un film che appare onestamente intoccabile e/o irreplicabile. Uscito 25 anni or sono con il compianto Harold Ramis allo script e alla regia, Groundhog Day incassò ben 71 milioni di dollari solo negli Usa, diventando presto un classico.

15 anni fa è stato Giulio Manfredonia a realizzare un remake italiano, È già ieri, interpretato da Antonio Albanese.